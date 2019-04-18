HSK'dan 'Rabia Naz Vatan' açıklaması

ANKARA, () - HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili ve İkinci Daire Başkanı Mehmet Yılmaz, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili müfettişlerin 'İntihar düşük ihtimal' değerlendirmesinde bulunduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını duyurdu.

HSK Başkan Vekili ve İkinci Daire Başkanı Yılmaz, Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, devam eden idari soruşturma sırasında, HSK müfettişlerinin 'İntihar düşük ihtimal' değerlendirmesinde bulundukları iddiasına, bazı yayın organlarında yer verilmesi üzerine açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Bilindiği gibi Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili adli soruşturma, Görele Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir. Kurul müfettişleri ise ölen küçük kızın babasının, olay nedeniyle etkin soruşturma yapılmadığına yönelik iddia ve şikayetlerini incelemek için görevlendirilmiştir. Yasa gereği gizli yürütülen inceleme, mahallinde halen sürdürülmekte olup, henüz kurulumuza dahi iletilen bir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Hem adli soruşturma sonucu hem de sürdürülen idari inceleme sonucunun sabırla beklenilmesi, kaynağı şüpheli beyanlara itibar edilmemesi, adli sürecin adil bir şekilde neticelendirilmesi için elzemdir. Unutulmasın; Yargıya güven için en önemli husus kendisine güven duyulan hakim ve savcılardır. Hakimine güvenilmeyen yargıya güven olmaz.'



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