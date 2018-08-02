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HSK Başkanvekili Yılmaz: Kararın geri alınması uluslararası hukuka saygının gereği

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () - HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararıyla ilgili "Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının,...

HSK Başkanvekili Yılmaz: Kararın geri alınması uluslararası hukuka saygının gereği

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () - HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararıyla ilgili "Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının, uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.
HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararı almasının, hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilir olmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: 
"Türk yargısı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Anayasa ile güvenceye alınmış, bilgeliğini, cesaretini, fedakarlığını, evrensel hukuk ilkelerine bağlılığını daima ispat etmiş, adalet kavramının yüceliğini bilen, yargılama yaparken peygamber postunda oturduğunun sorumluluğunu hiç unutmayan hakim ve savcıları ile köklü geleneklere sahip bir yargıdır. Her hukuk devletinde olduğu gibi yargılama faaliyeti içinde yürütmenin görevi ve işlevi bulunmaz, hakim ve savcılar ceza yargılaması içinde karar verirken hukuka uygun elde edilen ve kanaat verici deliller dışında hiçbir olaydan etkilenmezler. Hiç akıldan çıkarılmamalı ki hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma ilkelerine inanmış her ülke yargısı aynı derecede saygındır ve aynı derecede saygı görmeye layıktır. Saydığımız ilkelere sahip ve inanan her ülke yargısını takdir edip, aynı takdiri görmeyi bekliyor, Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz."

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