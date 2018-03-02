HSK Başkan Vekili Yılmaz: Sadece cezayla suçu önlemek mümkün değil

HÂKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismara karşı Meclis çalışmaları ile ilgili, "Sadece cezayla suçu önlemek mümkün değil. Suçu ortadan kaldırmaya yönelik başka davranışlarla birlikte düşünmeliyiz" dedi.

Bolu Abant'ta düzenlenen Orman ve Ceza Hukuku Sempozyumu'na katılan HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, sempozyumun ardından açıklama yaptı. Yılmaz, kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismara karşı Meclis çalışmaları ile ilgili, "Aslında ceza kanunumuzdaki istismarı önleyecek maddeler mücadele için az değil. Ama buna rağmen Meclis daha yeni ne düzenleme yapabiliriz diye çalışma yapıyor. Ama sonuçta sadece cezayla suçu önlemek mümkün değil. Suçu ortadan kaldırmaya yönelik başka davranışlarla birlikte düşünmeliyiz. Bununla sadece cezayla mücadele ederiz diye düşünürsek yanıltır bizi. Ama Meclis yine de ek tedbirler olarak neler yapabiliriz arayışının içinde. Yakında uzlaşı halinde bir teklif Meclis'e gelecek" diye konuştu.

Yılmaz, FETÖ soruşturmalarının geldiği aşama ile ilgili olarak da, "Soruşturmalar devam ediyor. Zaten darbeye teşebbüs ile ilgili açılmayan dava kalmadı. FETÖ soruşturmalarında iki ayaklı soruşturmalar mevcut. Bunlardan biri darbeye teşebbüs diğeri ise silahlı terör örgütüne üye olmak ile ilgili suçlardır. Darbeye teşebbüs ile ilgili açılmamış dava kalmadı. Silahlı terör örgütü üyeliği suçunun ise yüzde 80’inde davalar açıldı. İtiraf yoluyla ve farklı delillerle yeni üyelikler saptanan kişiler tespit ediliyor. Çok gizli bir örgüt ile karşı karşıyayız. Sürekli kendini gizlemiş saklamış bir örgüt. Kimi zaman bir itiraf, kimi zaman ise dijital veriler yoluyla örgüt irtibatı saptanan kişiler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla güvenlik görevlilerimiz titiz bir şekilde mağduriyetlere sebep olmadan konunun üzerine gidiyorlar. Bütün suçlarda olduğu gibi darbe ve örgüt suçlarında da kararlı mücadele sürüyor" dedi.

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, itirafçılarla ilgili soruya ise şöyle cevap verdi:

"Biz bütün itirafları peşin peşin kabul ediyor değiliz. Cumhuriyet savcılarımız ve mahkemelerimiz her itirafı kendileri içindeki tutarlılık yönünden, ciddiyet yönünden değerlendiriyorlar. İtirafların çok olması suçla mücadelemizi çok kolaylaştırıyor. Gizli örgütlerin tespitinde ve cezalandırılmasında çok önemli. Örgütün çökertilmesinde çok önemli bir rol oynuyor bu etkin pişmanlık ve itiraflar. Ama daha alacağımız çok yol var. Ciddiyetle alacağımız yol var."



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