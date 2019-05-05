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Hristiyanlar ve Müslümanlar kilisede Hıdırellez'i birlikte kutladı

HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corch Kilisesi'nde Hıdırellez'i kutlayan Hristiyanlar ve Müslümanlar mum yakıp, dilek tuttu. İskenderun Aziz Corch Kilisesi, bu yıl da Hıdırellez'i kutlamak isteyen kadın ve çocukların akınına uğradı....

Hristiyanlar ve Müslümanlar kilisede Hıdırellez'i birlikte kutladı
HATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Corch Kilisesi'nde Hıdırellez'i kutlayan Hristiyanlar ve Müslümanlar mum yakıp, dilek tuttu.
İskenderun Aziz Corch Kilisesi, bu yıl da Hıdırellez'i kutlamak isteyen kadın ve çocukların akınına uğradı. Özellikle çocuklar, genç erkek ve kadınlar, kilisede birlikte dua edip mum yaktı. Zeytin dallarının kilisenin duvarına sürüldüğü, dileklerin kağıtlara yazıldığı Aziz Corch Kilisesi'nde kimileri sağlık, kimileri ev, araba, sevgili, evlilik, üniversite sınavında başarılı olabilme dileklerinde bulundu. Kilise bahçesine de 'Dualarınız ve tüm dilekleriniz kabul olsun. Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı' pankartı asıldı.
Barış, huzur, iş, aş, sağlık isteyenlerin dileklerini yazdığı kilisede duaları kabul olacağına inananlar getirdikleri lokumları şekerleri ikram etti.

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