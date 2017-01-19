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Hrant Dink ölümünün 10. yılında anılıyor

    Erhan TEKTEN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () AGOS  Gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 10 yıl önce hayatını kaybeden Hrant Dink için anma töreni düzenleniyor. Polis, Halaskargazi Caddesi Harbiye Müzesi...

Hrant Dink ölümünün 10. yılında anılıyor

 

 
Erhan TEKTEN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, () AGOS  Gazetesi önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu 10 yıl önce hayatını kaybeden Hrant Dink için anma töreni düzenleniyor. Polis, Halaskargazi Caddesi Harbiye Müzesi önünden Osmanbey yönünü trafiğe kapattı. Mecidiyeköy yönü de aynı şekilde kapatılırken anma etkinliğinin düzenleneceği alana gelenler polis tarafından aranıp gazetenin önüne yönlendiriliyor.

POLİS YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Agos gazetesi önünde yapılacak anma töreni öncesinde yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekti. Gazetenin bulunduğu cadde, Rumeli Caddesi ve Pangaltı ışıklarından itibaren demir bariyerlerle kapatıldı. Alanda bulunan yayalar da çıkarılarak polis tarafından, eğitimli köpeklerle çevrede ve dükkanlarda güvenlik araması yapıldı, TOMA'lar hazır bekletildi. Diğer taraftan polis özel harekatta alandaki güvenlik önlemlerinde görev alıyor.

(FOTOĞRAF)

 


 

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