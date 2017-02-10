Hrant Dink'in valiliğe çağrılması olayına ilişkin tanık talebine ret...

Özden ATİK/İSTANBUL,()-AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı davada, 2004 yılında Hrant Dink'i İstanbul Valiliği'ne çağırarak görüşme yapan kişilerin tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 37. celsede, sanık Ali Fuat Yılmazer savunması yaptı. Bu arada Dink ailesinin avukatı Hakan Bakırcıoğlu, Dink'i İstanbul Valiliği'ne çağırarak 24 Şubat 2004 yılında görüşme yapılmasıyla ilgili dönemin MİT görevlileri Özel Yılmaz, Handan Selçuk, dönemin İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör ile görüşme kararını veren dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay Günay'ın tanık olarak dinlenmesini talep etti. Bakırcıoğlu'nun sunduğu dilekçede, "Hrant Dink'in öldürülmeden bir hafta önce, 12 Ocak 2007 tarihli yazısına konu ettiği önemli bulduğu bir görüşmedir. Bu görüşmenin kimler tarafından organize edildiği, bu görüşme ile ne amaçlandığı, bu görüşme ile ilgili hangi kurum ve kişilerin bilgilendirildiği, bu bilgilendirmenin hangi yöntemle gerçekleştiği konuları tüm yönleri ile açığa çıkarılmalıdır" denildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ancak mahkeme heyeti, Dink ailesinin avukatı Bakırcıoğlu'nun bu talebini davanın esasına etkili olmayacağı gerekçesiyle reddetti. Sanık Ali Fuat Yılmazer'in savunmasının alınmasına devam edilmesine karar veren heyet, duruşmayı 13-14-16-17 Mart tarihlerine bıraktı.

