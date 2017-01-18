Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele yorumu
MHP'li Şefkat Çetin'den terörle mücadele...
Enerji Bakanının hacklenen mail adresi soruşturması: 3 tutuklama
Enerji Bakanının hack soruşturması: 3...
Kansere karşı yeni umut mu?.. Ukraynalı bilim insanının buluşu çığır açabilir
Kansere karşı yeni umut mu?..
(Görüntülü Haber) İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik
İstanbul Anadolu Adliyesi'nde hareketlilik

Hrant Dink'i anma töreni nedeniyle yarın bu yollar kapalı

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()  HRANT Dink'in ölüm yıldönümü dolayısıyla yarın Agos Gazetesi önünde yapılacak anma programı nedeniyle bazı yollar kapalı olacak.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan...

Hrant Dink'i anma töreni nedeniyle yarın bu yollar kapalı

 

 


Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()  HRANT Dink'in ölüm yıldönümü dolayısıyla yarın Agos Gazetesi önünde yapılacak anma programı nedeniyle bazı yollar kapalı olacak.

 İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Halaskargazi Caddesi'nde düzenlenecek olan anma programı nedeniyle saat 11.00'den itibaren anma etkinliğinin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

 TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişi), Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli istikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak.

 ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli istikametine gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey Kavşağı'ndan Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey Kavşağı'ndan Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55