Hrant Dink cinayetinde kamu görevlillerinin ihmali davası...

Özden ATİK / İSTANBUL, () AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı davaya devam edildi. Duruşmada, dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler, F4 raporunu (Dink'in öldürüleceğine ilişkin) Ali Fuat Yılmazer'in görmemesinin mümkün olmadığını belirtti. Yılmazer ise, aleyhine olan tek beyanın Ahmet İlhan Güler'in beyanı olduğunu belirterek "Bu yorum, sokaktaki bir adamın yapacağı yorumdan kıymetli değildir. Bu yorum dışında hakkımda delil yok" dedi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar dönemin İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek ve dönemin İstihbarat C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer getirildi. Tutuksuz sanıklar dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay ve dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler duruşmada hazır bulundu. Bazı sanıklar ise, ses ve görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı.

YILMAZER SORU SORDU

Duruşmada, savunması devam eden Ali Fuat Yılmazer, daha önce soru yöneltemediği eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler'e sorular sordu. Yılmazer, "Cinayetten hemen sonra İstanbul, Dink'in ne pahasına olursa olsun öldürüleceği bilgisini içeren F4 raporuna ulaşmış. Erhan Tuncel de sorgusunda, Terörle Mücadele Şubesi'nde 'F4 bana gösterildi, ben açıklama yaptım' demiştir. İstanbul ekibinin savcılık beyanları savunma temelli ve yalan beyanlardır. Sonradan değiştirilmiş beyanlardır. İlk gün ne söylemişsem bugün de aynısını söylemek zorundayım. Ama durmadan beyan değiştirenleri de sizin takdirinize bırakıyorum" diyerek F4 raporunu görmediğini söyledi.

"PROTESTOLAR DİNK'İ HEDEF HALİNE GETİRDİ"

Ali Fuat Yılmazer, Güler'e "Alenileşmiş tehdit bilgileri neye göre istihbarat çalışması kapsamına girmez?" diye sordu. Ahmet İlhan Güler ise, "Dink'in yargılandığı Türklüğe hakaret davası, mahkemelerdeki nümayişler legal büro tarafından takip edilirdi. Hayati tehdit gibi bir değerlendirme yapmadık" diye cevap verdi. Yılmazer bunun üzerine, bu protesto ve propagandaların Dink'i hedef haline getirdiğini öne sürdü.

"GÜLER'İN BEYANINDAN BAŞKA TEK BİR DAYANAK YOK"

Ali Fuat Yılmazer, iddianamede aleyhindeki tek iddianın Ahmet İlhan Güler tarafından beyan edildiğini belirterek "Ahmet İlhan Güler savcılığa verdiği ifadesinde F4 raporunu Ali Fuat Yılmazer'in görmemiş olmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Bunun dışında C Şubesi personelinden hiçbiri bu raporu 'Yılmazer'e arz ettik' dememiştir. Aleyhime başka bir ifade de yoktur. Dolayısıyla tek bir dayanak yok, Ahmet İlhan Güler'in beyanından başka. Tüm evraklar şube müdürüne iletilir ve ben gördüğüme paraf atarım. Ama söz konusu raporda benim parafım yoktur" dedi.

GÜLER: BİLİRKİŞİLİK YAPMADIM, DEĞERLENDİRME YAPTIM

Bunun üzerine Ahmet İlhan Güler de "Benim bilgime göre 9 nolu, F4 raporunu (Dink'in öldürüleceği bilgisi içeren rapor) okumaması mümkün değil" diye konuştu. Yılmazer ise "Bu yorum, sokaktaki bir adamın yapacağı yorumdan kıymetli değildir. Bu yorum dışında hakkımda delil yok" deyince Ahmet İlhan Güler de "Ben bilirkişilik yapmadım, bir değerlendirme yaptım" dedi. Duruşmaya Yılmazer'in savunmasına devam edilmek üzere ara verildi.

