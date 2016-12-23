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Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davası (2)

Özden ATİK / İSTANBUL () - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı dava, Dink'in öldürülüşünün 10. yılı olan haftaya bırakıldı. Duruşma, sadece...

Hrant Dink cinayetinde kamu görevlilerinin ihmali davası (2)

Özden ATİK / İSTANBUL () - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı dava, Dink'in öldürülüşünün 10. yılı olan haftaya bırakıldı. Duruşma, sadece Dink'in öldürüldüğü tarih olan 19 Ocak'ta ara verilmek üzere 16-20 Ocak 2017 tarihleri arasında görülecek. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 30. celsesi görülen duruşmada, tutuklu sanık eski İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek hazır bulundu. Başka suçlardan tutuklu Mülkiye Başmüfettişleri Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç ile tutuksuz sanıklar dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ahmet İlhan Güler ve eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun da duruşmada hazır bulundu. Bazı sanıklar ise ses ve görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı. Dönemin Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Ali Özkılınç'ın savunması ve çapraz sorgusu tamamlandıktan sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in eylemlerinin niteliği ve yoğunluğu, öngörülen cezaların alt ve üst sınırlarının kaçma kuşkusunu somutlaştırması, tutuklama koşullarında değişiklik bulunmaması gibi gerekçelerle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir dahaki celse sanıklardan Ali Fuat Yılmazer'in sorgusunun yapılmasına karar veren heyet, duruşmayı 16-20 Ocak 2017 tarihlerine bıraktı. Duruşma o hafta sadece Dink'in öldürüldüğü tarih olan 19 Ocak'ta görülmeyecek.

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