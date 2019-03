Hrant Dink cinayeti davasında tanıklar dinleniyor

Özden ATİK / İSTANBUL, - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davaya tanıkların dinlenmesiyle devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Ali Öz, Reşat Altay, Erhan Tuncel, Gazi Günay ve Murat Bayrak geldi. Tutuklu sanık Ramazan Akyürek, Silivri Cezaevi'nden ve başka suçtan tutuklu sanık Yavuz Karakaya ise Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Bulundukları illerdeki mahkemelerden, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz tanık olarak dinlendi.

"DİNK'E YÖNELİK EYLEMLERE DAİR BİLGİ OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUM"

Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, "Olay tarihinde Sabri Uzun daire başkanımızdı. Ben, istihbarat daire başkan yardımcısıydım. F4 raporu (Hrant Dink'in öldürüleceğine ilişkin bilgi notu) geldiğinde o konuda bilgi sahibi olacak pozisyonda değildim. Öyle bir not geldiği bilgisine de sahip değildim" dedi. F4 raporundan savcı gösterince haberdar olduğunu anlatan Yavuz, "F4'ün geldiği tarihte idari işlerle ilgileniyordum. Gelen belge karşılığı olan şubeye gider. Bu konuyla ilgili şube de C Şubedir. C Şube gerek duyarsa İstihbarat Daire Başkanına sunar. Bu tamamen C Şube Müdürünün insiyatifine bağlıdır. Şube müdürü, tüm bilgileri değil, uygun gördüğü bilgileri daire başkan yardımcısına aktarır. Dink'e yönelik eylemlere dair bir bilgi olup olmadığını tehdit alıp almadığını bilmiyorum" diye konuştu. Bilgi notundaki ses getirecek eylem sözlerinin hatırlatılması üzerine Yavuz, "Burada olayı hedef alınan kişiye göre değerlendirmek gerekir. F4'de ismi geçen kişi Hrant Dink. Yanlış hatırlamıyorsam bazı provokatif hareketler o tarihte mevcuttu. Hrant Dink, sıradan bir kişi değil. Böyle düşünmek gerekiyor. Bütün yazışmalar kesinlikle Daire Başkanlığına gider" diye cevap verdi. Tanık olarak dinlenen Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel ise olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü Yardımcısı olduğunu ifade ederek cinayeti televizyondan öğrendiğini ve olay yerinde kamera görüntüsüne ilişkin çalışma yaptığını anlattı. Davaya yarın devam edilecek.