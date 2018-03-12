Hrant Dink cinayeti davasında dönemin İstanbul jandarma görevlileri ifade verdi

Özden ATİK /İstanbul () - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 85 sanıklı davada, savunmaları alınan dönemin İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli tutuksuz sanıklar Ali Barış Sevindik, Hacı Şefik Şimşek, Metehan Kadir Yıldırım ve Miktad Özbek cinayet günü olay yerinde olmadıklarını belirttiler.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde öğleden sonra görülen duruşma sanık ifadeleriyle devam etti. Dönemin İstanbul İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi sanıklardan Ali Barış Sevindik ifadesinde, cinayet sırasında olay yerinde olmadığını ve görüntülerde tespit edilen kişi de olmadığını söyledi. Sanık Hacı Şefik Şimşek ise Hrant Dink'in katledildiği caddeye hiç gitmediklerini söyleyerek, "Ne Hrant Dink'i, ne de Agos Gazetesi'ni biliyordum. Dink cinayetinde toplu iğne ucu kadar ne bir bilgim, ne de görgüm vardır. Görüntülerdeki kişiler ne ben, ne de İstanbul İl Jandarma'dan değiller. Halen Edirne Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda muvazzaf olarak çalışıyorum. El konulan silahımın iadesini istiyorum" diye konuştu.

Diğer sanıklar Metehan Kadir Yıldırım ve Mikdat Özbek de suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarini istediler. Duruşma, sanık savunmlarına devam edilmek üzere yarına bırakıldı.

