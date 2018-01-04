Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı
CHP'li başkan görevden uzaklaştırıldı
Can Topsakal istifa etti
Can Topsakal istifa etti
Hakan Atilla beş ithamdan suçlu bulundu
Jüri, Hakan Atilla'yı beş ithamdan...
Bank Asya hissedarlarına operasyon
Bank Asya hissedarlarına operasyon

Hozatlı öğrencilerin pet şişelerle bovling keyfi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Hozat ilçesindeki Ercan Doğan Ortaokulu'nda öğrenciler, beden dersinde labut olarak kullandıkları pet şişelerle bovling oynadı. Türkiye'de bovling salonu olmayan illerden biri olan Tunceli'nin Hozat...

Hozatlı öğrencilerin pet şişelerle bovling keyfi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Hozat ilçesindeki Ercan Doğan Ortaokulu'nda öğrenciler, beden dersinde labut olarak kullandıkları pet şişelerle bovling oynadı.
Türkiye'de bovling salonu olmayan illerden biri olan Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Ercan Doğan Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencileri beden dersinde öğretmenlerine bovling oynamak istediklerini söyledi. Öğretmen, çocukların bu isteğini eldeki imkanlarla karşılamaya çalıştı. Öğrenciler, içi su dolu pet şişeleri labut, futbol topunu da bovling topu olarak kullandı.
Çocukların bovling oynarken çekilen fotoğrafları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinden paylaşıldı. Fotoğrafların altına ise 'limizde bovling salonu olmasa da öğrencilerimiz yaratıcı düşünce güçleriyle kendi bovling salonunu oluşturmuş' notu düşüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,