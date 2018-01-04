Hozatlı öğrencilerin pet şişelerle bovling keyfi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Hozat ilçesindeki Ercan Doğan Ortaokulu'nda öğrenciler, beden dersinde labut olarak kullandıkları pet şişelerle bovling oynadı.

Türkiye'de bovling salonu olmayan illerden biri olan Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Ercan Doğan Ortaokulu'nda 5'inci sınıf öğrencileri beden dersinde öğretmenlerine bovling oynamak istediklerini söyledi. Öğretmen, çocukların bu isteğini eldeki imkanlarla karşılamaya çalıştı. Öğrenciler, içi su dolu pet şişeleri labut, futbol topunu da bovling topu olarak kullandı.

Çocukların bovling oynarken çekilen fotoğrafları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün internet sitesinden paylaşıldı. Fotoğrafların altına ise 'limizde bovling salonu olmasa da öğrencilerimiz yaratıcı düşünce güçleriyle kendi bovling salonunu oluşturmuş' notu düşüldü.

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