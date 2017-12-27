Hozat'ta 40 kadın organik oyuncak bebek üretiyor

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde 40 kadın, kaymakamlığın öğretmenevinde tahsis ettiği bir bölümde aldıkları kurs sonrası organik oyuncak bebek üretmeye başladı. İpten yapılan oyuncakların, ithal edilen ve zararlı maddeler içeren oyuncak bebeklerin yerini alması hedefleniyor. Organik oyuncak bebek üretim sorumlusu Gülşen Yıldız, Hozat'ın organik el örgüsü bebeklerinin özellikle Çin'den ithal edilen zararlı kimyasal madde taşıyan plastik oyuncak bebeklere büyük rakip olduğunu belirterek, "İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin illerinde organik bebeklere yoğun bir talep var" dedi.

Hozat Kaymakamlığı'nın katkısı ile öğretmenevinin bir bölümünde tahsis edilen yerde kurs alan, yaşları 18 ile 40 arasında değişen 40 kadın, organik oyuncak bebekler üretmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren el emeği göz nuru ile oyuncak bebek üreten kadınların mesaisi gece geç saatlere kadar sürüyor. Oyuncak bebekler ip ve el örmesi ile yapıldıktan sonra içleri elyaf ile doldurulup, kontrolden geçirilerek piyasaya sürülüyor.

Organik oyuncak bebek üretim sorumlusu Gülşen Yıldız, oyuncak bebeklerin tamamının Tunceli Valiliği tarafından satın alındığı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in bu oyuncakları çocuklara hediye ettiğini anlattı. İzmir'deki birçok belediyenin de organik oyuncak bebek siparişi verdiğini ve birkaç gün içerisinde bu kent için oyuncak bebek üretimine geçeceklerini anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Oyuncak organik bebeklerimiz, tamamen el emeği göz nuruyla ev kadınlarımız tarafından el örgüsüyle yapılıyor. Bir bebeğin yapımı bazen bir kadının iki günü alıyor. Oyuncak bebeklerimiz tamamen organik olan el ürünlerinden üretiliyor. Hiçbir zararlı madde içermesi söz konusu değil. Bebekler kirlendiği anda çamaşır makinesinde ve elde yıkanarak kullanılmaya devam edilebiliyor. Özellikle Türkiye'de ithal edilen plastik ve naylon kimyasallar içeren oyuncak bebekler çocuklar için çok fazla zararlı kimyasallar taşıyorlar. Biz de buradan yola çıkarak çocuklarımızın, bebeklerimizin daha sağlıklı ve zararsız bebek oyuncaklarla oynamaları için bu bebekleri ürettik. Organik maddeler ile üretilen bu oyuncak bebeklere son günlerde inanılmaz bir talep oluştu. İzmir'in dışında Ankara, Mersin ve İstanbul gibi büyük şehirlerde de birçok oyuncak mağazası ve kurum tarafından sipariş ve talepler var. Bu talepleri karşılamak için Hozat'taki ev kadınlarına kurs verip, üretici sayısını artırarak siparişleri yetiştirmeye çalışacağız."

'HİÇ OYUNCAĞIM OLMAMIŞTI'

Oyuncak bebek üretim atölyesinde çalışan Naciye Varol ise hem ailelerine ekonomik katkı sağlamak hem de çocukların sağlıklı oyuncaklar ile oynamaları için bu işe başladıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Biz Hozat'ta günlerimizi çoğunlukla ev işleri yaparak geçiriyorduk. Bu kurs sayesinde organik bebek örmeyi öğrendim. Şimdi ürettiğim organik oyuncak bebekler çocukları sevindiriyor. Benim hiç oyuncağım olmamıştı. Yaptığım oyuncak bebeklerin çocukları mutlu etmesi beni de mutlu ediyor. Asıl önemli olan, bebeklerimizin piyasadaki plastik bebeklerin yerini almaya başlamış olması. Çünkü, bizim el emeği göz nuruyla ürettiğimiz organik bebekler hiçbir zararlı madde taşımıyor. Bu nedenle çocuklarımız güvenle oynayabiliyor. Bebeklere sarılıp uyuyabiliyor. Biz bu bebekler sayesinde hem aile ekonomisine katkı sağlıyoruz hem de sosyal bir çalışma yapıyoruz."



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