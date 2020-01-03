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Hortumun evlerinin çatısını uçurduğu aile yardım bekliyor (3)
VALİ, AİLEYE SAHİP ÇIKTI Adana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Çağla- Medet Dağtekin çiftinin, Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki çatısı uçan evinde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucu...
GENEL 03.01.2020, 17:24
VALİ, AİLEYE SAHİP ÇIKTI
Adana Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Çağla- Medet Dağtekin çiftinin, Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'ndeki çatısı uçan evinde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucu yoğun yağışın ardından denizde çıkan hortumun çatısını uçurduğu ev ile ilgili ağır hasarlı olduğu belirtilen tutanak tutuldu. Bunun üzerine Adana Valisi Mahmut Demirtaş, harekete geçti. Demirtaş'ın talimatıyla aileye 3 bin 500 TL para ile gıda ve eşya yardımı yapıldı. Öte yandan evsiz kalan aileye bir süre otelde konaklama imkanı sunuldu.
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