Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!

Hortumda kaybolan Buse için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan ve 97 gündür bulunamayan Kader Buse Acar (20) için cuma günü gıyabi cenaze namazı kılınacak. Kemer'de 24 Ocak tarihinde meydana...

Hortumda kaybolan Buse için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan ve 97 gündür bulunamayan Kader Buse Acar (20) için cuma günü gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Kemer'de 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobille Ağva Deresi'ne düşen üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekibin katılımıyla karadan, denizden ve havadan yapılan aramalara rağmen Kader Buse Acar bulunamadı. Annesi Ayla ve babası Ahmet Acar, 97 gündür haber bekledikleri Kader Buse Acar için 3 Mayıs Cuma günü gıyabi cenaze namazı düzenlenmesine karar verdi.
Ahmet Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemer Sanayi Sitesi'ndeki camide cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Ahmet Acar, 'Gıyabi cenaze namazına davet' başlığıyla yaptığı paylaşımında, "24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde kaybettiğimiz ve bugüne kadar bulunamayan kızımız Kader Buse Acar için 3 Mayıs Cuma günü Kemer Sanayi Sitesi Camii'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Tüm eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza duyurulur. Ayla- Ahmet Acar' ifadelerine yer verdi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328