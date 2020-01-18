banner314

banner325

Son Dakika

Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse, 1 yıldır bulunamadı

GENEL 18.01.2020, 08:38
4
Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse, 1 yıldır bulunamadı
ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, geçen yıl ocak ayında meydana gelen hortumda, annesinin kullandığı otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar (20) bulunamadı. Tüm aramalara rağmen çeşitli eşyaları dışında izine rastlanılamayan Kader Buse'nin acılı ailesi bekleyişini sürdürüyor.
Kemer'de, 24 Ocak 2019'da meydana gelen hortum felaketinde, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kayboldu. O gün İl Jandarma Komutanlığı su altı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekipleri, jandarmaya bağlı kara ekipleriyle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, su üstü ve su altı ekipleriyle yaklaşık 200 personelin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Aynı gün otomobil, dere yatağının orta noktasında bulundu ve vinçle çıkartıldı. Otomobilde yapılan aramalarda Kader Buse Acar'a ait bir iz bulunamadı.
AYAKKABISI VE ÇANTASI ÇIKTI
25 Ocak 2019 günü Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği Ağva Deresi'nin ıslahında yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. Çalışmalar sonucunda 27 Ocak günü Ağva Deresi'nin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol teki bulundu. Ayakkabıyı inceleyen baba Ahmet Acar, kızına ait olduğunu onayladı. Bulunan bu eşyaların ardından çalışmalar yoğunlaşsa da 3 ay boyunca aralıksız olarak devam eden aramalarda Kader Buse Acar'dan başka bir iz bulunamadı. 100'üncü günde Acar ailesi kızları için gıyabi cenaze namazı kılınmasını istedi. Cenaze namazı Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve protokol üyelerinin de katılımıyla Kemer Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki Sanayi Camii önünde kılındı.
164 GÜN SONRA ARACIN PARÇASI BULUNDU
Arama çalışmaları bu günden sonra peyderpey hem karadan hem de denizden yapılırken, baba Ahmet Acar kızı Kader Buse'nin kaybolduğu otomobilin parçasını 164 gün sonra, 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü dağlık alanda buldu. Bulunan bu parçanın ardından arama çalışmaları bu bölgede kadavra arama köpekleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapıldı, ama yine bir iz bulunamadı.
AİLE DEDEKTÖRLE ARAMA YAPTI
16 Aralık 2019'da sosyal medya hesabından yayın yapan baba Ahmet Acar, kızının kaybolmasının 326'ncı gününde Ağva Deresi yatağı içinde kendi imkanlarıyla tuttuğu dedektör yardımıyla arabaya ait ön tamponu bulduklarını yazdı. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları peyderpey sürdürülürken, baba Ahmet Acar ve eşi Ayla Acar'ın tek istekleri kemik tarama cihazıyla bölgenin taranması ve artık Ağva Deresi'nden ümitlerini kesmek olduğunu söyledi.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Ocak 2020
İmsak 06:49
Güneş 08:18
Öğle 13:20
İkindi 15:48
Akşam 18:11
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 18 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 17 23
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 21 61
2. Man City 22 47
3. Leicester City 22 45
4. Chelsea 22 39
5. M. United 22 34
6. Sheffield United 22 32
7. Wolverhampton 22 31
8. Tottenham 22 30
9. Crystal Palace 22 29
10. Arsenal 22 28
11. Everton 22 28
12. Southampton 22 28
13. Newcastle 22 26
14. Brighton 22 24
15. Burnley 22 24
16. West Ham 21 22
17. Watford 22 22
18. Aston Villa 22 21
19. Bournemouth 22 20
20. Norwich City 22 14
Takımlar O P
1. Barcelona 19 40
2. Real Madrid 19 40
3. Atletico Madrid 19 35
4. Sevilla 19 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 19 31
7. Valencia 19 31
8. Athletic Bilbao 19 29
9. Villarreal 19 28
10. Granada 19 27
11. Levante 19 26
12. Osasuna 19 24
13. Real Betis 19 24
14. Real Valladolid 19 21
15. Deportivo Alaves 19 20
16. Eibar 19 19
17. Celta de Vigo 19 15
18. Mallorca 19 15
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 19 11
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3