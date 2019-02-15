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Horoz güzeli

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da ırk horoz ve tavuk üreticiliği yapan Müslüm İlbeyli, elindeki 2 çift 'Black Mottled' cinsi horoz ve tavuğuyla gurur duyuyor. Black Mottled ırkı horozların ihtişamlı görünümünden dolayı beğenildiğini...

Horoz güzeli

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da ırk horoz ve tavuk üreticiliği yapan Müslüm İlbeyli, elindeki 2 çift 'Black Mottled' cinsi horoz ve tavuğuyla gurur duyuyor.
Black Mottled ırkı horozların ihtişamlı görünümünden dolayı beğenildiğini anlatan Müslüm İlbeyli, "Black Mottled horozumu çok seviyorum. O gerçekten ırkının en iyisi. Dişisiyle çok iyi anlaşıyor" dedi. Bu cins horoz ve tavuktan olan yumurtanın da çok değerli olduğunu anlatan İlbeyli, "Marketten aldığınız yumurtanın koli fiyatı 20 lira civarındayken, Black Mottled cins tavuğun bir yumurtası 100 liradan, 200 liradan satılıyor. Bu yumurtayı alanlar da yemek için değil, kuluçkada bekletip kendi horozunu büyütmek için alır. Bu ırk horozu olanlar, onlara çocuk gibi bakarak ilgilenir. Antalya'da horoz tutkunu çok insan var. Kimisi çiftliğinde besliyor kimisi villasının bahçesinde bakımını üstleniyor. Bu ırk güzelliğinin yarı sıra gür ve uzun tüyleriyle dikkat çekiyor. Paça tüylerinin uzun olması karizmatik görünüm verir" diye konuştu. Irk horozların bakımının diğerlerine göre daha zor olduğunu kaydeden İlbeyli, "Her şeyiyle yakından ilgilenmeniz gerekiyor. Yediği yemden, su içtiği kaba kadar her ayrıntı çok önemli. Çünkü burada aslında horozların mankenini yetiştiriyorum" dedi.

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