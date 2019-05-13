Horon şampiyonunun hayali protez bacak

TRABZON'un Açaabat ilçesinde, yörede 'patpat' olarak bilinen tarım aracına kaptırdığı sol bacağını kaybeden folklorcu Muhammet Cihan (27) için arkadaşları sosyal medyada protez bacak alımı için kampanya başlattı. Sanatçı Haluk Levent'in öncülük ettiği Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyelerinin desteği ile toplanacak parayla horon ekibiyle çok sayıda birincilik kazanan Cihan'a protez bacak alınacak. Cihan, "Benim de tutkum folklor ve horon oynamak. İnşallah bu isteğime protez bacak sayesinde tekrar ulaşabilirim" dedi.

Olay, 28 Nisan'da, Akçaabat ilçesi Kavaklı Mahalle’sinde meydana geldi. Komşusunun tarlasını sürmek için 'pat pat' olarak bilinen tarım aracını kullanan Muhammet Cihan bacağını makineye kaptırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılan Cihan, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alındı. Cihan'ın ağır darbe alan sol bacağı diz kapağından kesildi. Hastanede tedavisi halen süren Cihan, bir süre sonra taburcu edilecek.

Akçaabat horon ekibi ile çok sayıda birincilik elde eden Cihan'ın bacağını kaybetmesine üzülen ekip arkadaşları sosyal medyada protez bacak kampanyası başlattı. Sanatçı Haluk Levent'in öncülük ettiği AHBAP üyeleri de kampanyaya destek verdi. Kampanya ile toplanacak parayla Cihan'a protez bacak alınacak.

'TALİHSİZ BİR KAZA GEÇİRDİM'

Talihsiz bir kaza geçirdiğini anlatan Muhammet Cihan, hayata küsmediğini ve yine de şükrettiğini söyledi. Olayı anlatan Cihan, "Komşularım tarlalarını sürmem için benden ricada bulundu. Ben de kıramayıp kabul ettim. Tarlayı sürdükten ve işimi bitirdikten sonra çay içmeye çağırdılar ısrarla ama ben de tez canlıyım patpat makinesini arabaya yükleyip öyle içmek istedim. Hem daha rahat olurum diye düşündüm. Patpat makinesini arabaya yüklemeye başladık. Yarıya kadar çıkardık makineyi. Tüm gücümü verip makinenin hepsini arabaya çıkarıyorduk ki olanlar oldu. Ayağımın öne doğru çıktığını hatırlıyorum sadece. Sonra ne olduğunu hatırlamıyorum bile. Makinenin 'stop' düğmesi var hemen ona bastılar. Komşular ve ailem ambulans çağırıp beni hemen hastaneye kaldırdılar" dedi.

'TUTKUM FOLKLOR OYNAMAK'

İlkokulda başladığı folkloru çok sevdiğini anlatan Muhammet Cihan, "Akçaabat horon ekibi olarak il, bölge ve Türkiye birinciliklerimiz var. Bunu kendime mal edemem tabii ama ekip olarak bu başarılara imza attık. Bir yıl oynayamam büyük ihtimalle fakat bir yıl sonra protez bacağım da olursa inşallah oynamaya devam edeceğim. Çünkü gördüğüm kadarıyla protez bacağı olanlar yüzebiliyor ve hatta dağa bile tırmanıyorlar. Benim de tutkum folklor ve horon oynamak. İnşallah bu isteğime protez bacak sayesinde tekrar ulaşabilirim. Bu talihsiz olay karşısında hayata küsmedim. Başımıza her şey gelebilir önemli olan kaldığımız yerden devam edebilmek bunu başarabilmek" diye konuştu.



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