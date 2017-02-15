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Hopel Beer Sheva'nın amacı gol yememek

 Teknik direktör Barak Bakhar: ''Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz'' Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın akşam İsrail'de Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesinde Hapoel Beer Shveva Teknik Direktörü...

Hopel Beer Sheva'nın amacı gol yememek

 Teknik direktör Barak Bakhar: ''Beşiktaş'ın gücünü biliyoruz''

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yarın akşam İsrail'de Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak.

Karşılaşma öncesinde Hapoel Beer Shveva Teknik Direktörü Barak Bakhar ve kaptan Elyaniv Barda mücadelenin oynanacağı Toto Jacob Turner Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Beer Sheva Teknik Direktörü Barak Bakhar, Beşiktaş'ın gücünü bildiklerini ve ilk amaçlarının gol yememek olduğu söyledi.

Barak Bakhar, "Beşiktaş'ın buraya gelmesi Beer-Sheva için tarihi bir olaydır. Beşiktaş Beşiktaş'tır. Son iki maçta yenilmesine rağmen Beşiktaş'ın gücü belli. İyi oyuncuları var. Kendi işimizi yapacağız. Süratli ve güçlü bir oyunumuz var. Her takımı yenebiliriz. Beşiktaş'ı çok iyi inceledik bütün maçlarını takip ettik. İlk olarak sahamızda gol yememeye çalışacağız ve İstanbul için avantajlı skor arayacağız" dedi.

Takım kaptanı Elyaniv Barda ise teknik direktör Barak Bakhar gibi gol yemeden iyi bir sonuç almaya çalışacaklarını ifade etti.

Beer Sheva takımı karşılaşmanın oynanacağı Toto Jacob Turner Stadyumu'nda son antrenmanını yaptı ve kampa girdi. İsrailli gazetecilere göre Beer Sheva yarınki karşılaşmaya Goresh, Bitton, Tzedek, William Soares, Turjman, Ogu, Radi, Hoban, Buzaglo, Nwakaeme ve Barda muhtemel 11'i ile çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Beer Sheva basın toplantısı

- İdmandan detaylar

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - BEER SHEVA /

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