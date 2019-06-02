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Honazlılar oy vermeye başladı (3)

KİRAZ HASADINA SEÇİM MOLASI Denizli'de Honaz ilçesinin en büyük gelir kaynağı olan Napolyon kirazı hasadına seçim molası verildi. İlçedeki seçmenlerin büyük bölümü, sabah erken saatlerde bahçelerde kiraz topladı ardından belediye...

Honazlılar oy vermeye başladı (3)

KİRAZ HASADINA SEÇİM MOLASI
Denizli'de Honaz ilçesinin en büyük gelir kaynağı olan Napolyon kirazı hasadına seçim molası verildi. İlçedeki seçmenlerin büyük bölümü, sabah erken saatlerde bahçelerde kiraz topladı ardından belediye başkanlarını seçmek için sandık başlarına gitti. Üreticilerden 80 yaşındaki Süleyman Gençboy, "Sabah erkenden kiraz bahçemize gelip, hasada başladık, kirazları topladık. Ürünü boylarına göre ihracat için ayırdık. Öğle saatlerine kadar çalıştık. Sonra belediye başkanımızı seçmek için gidip, oyumuzu kullandık. Tekrar bahçeye geldik, hasada devam ediyoruz" dedi. Süleyman Gençboy'un eşi Armağan Gençboy da, "Kiraz hasadına oy verme molası verdik. Hasat yaptık, sonra da oyumuzu kullandık. Bu yıl iyi bir rekolte bekliyoruz" diye konuştu. Atatürk İlkokulu'na oy vermek için kiraz bahçesinden traktörle gelen Ahmet Tekinbaş adlı çiftçi ise, "Sabah saat 06.00'da bahçeye geldik. Öğlene kadar kiraz topladık. Şimdi traktörle okula gelip, oyumuzu kullandık. Tekrar bahçeye gidip, hasada devam edeceğiz" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()
FOTOĞRAF

 

 

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