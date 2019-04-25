Honaz Tüneli'nde ışık göründü

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'yi Ankara kara yolundan Antalya ve Muğla kara yoluna bağlayacak çevre yolu üzerinde yapımı sürdürülen Honaz Dağı Tüneli'nde, 1'inci tüpte bugün ışık göründü. Tünelin diğer tarafından açılan delikten geçen işçilerin getirdiği Türk bayrağını öpen Vali Hasan Karahan, gidiş ve geliş olarak 2 tüpte de 5 bin 200 metre uzunluğunda olan tünelin 2020'de bitirilip, hizmete alınacağını açıkladı.

Denizli- Ankara kara yolundan şehir merkezine girmeden Denizli- Antalya ve Denizli- Muğla kara yollarına doğrudan geçişi sağlayacak çevre yolu projesi içinde yer alan Honaz Tüneli'nin 1'inci tüpünde, 4 yıl sonra, bugün ilk kez ışık göründü. Honaz Dağı'nın 180 metre altında gidiş- geliş olmak üzere 2 tüpteki çalışmalar sürdürülüyor. Tüplerin giriş ve çıkışlarında inşaat çalışmalarına devam edilirken, 1'inci tüpte ışık görme töreni yapıldı. Vali Hasan Karahan, TBMM AK Parti Başkan Vekili ve AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan ve Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkilileri törene katıldı. Törende protokol üyelerinin bulunduğu tünele, karşı taraftan delikten geçerek, gelen işçiler, yanlarında getirdikleri Türk bayrağını Vali Karahan'a teslim etti. Bayrağı öpen Karahan, tünelle ilgili açıklamalarda bulundu.

VALİ KARAHAN: 2020'DE BİTİRMEYİ TAAHHÜT EDİYORUZ

Vali Karahan, projenin başarıyla sürdürüldüğünü belirterek, "Tünelde ışığı gördük. Hepimizin hasretle beklediği bir andı. 4 yıldır bu tünelde çalışmalar devam ediyordu. Zor arazi şartlarına rağmen iyi bir şekilde ilerliyoruz. Projemizi 2020 yılı içerisinde bitirmeyi taahhüt ediyoruz. Denizli'nin hasretle beklediği bir projeydi. Trafik açısından bizi çok rahatlatacak bir proje. Tünelin tamamlanmasının ardından havaalanına ulaşım daha da kolaylaşacak. Honaz Tüneli, önemli bir proje. Umarım projemiz bir an önce tamamlanır ve hizmete girer. 'Antalya- İzmir Otoyolu' diye geçen projenin önemli bir etabıydı burası. Yakında 'Aydın- Denizli Otoyolu'yla ilgili de ihale aşamaları bitmek üzere. Burası da kullanıma başladığı an Denizli'nin çehresi değişecek, diye düşünüyorum" dedi.

Karahan, tünel inşası sırasındaki 2 iş kazasında hayatını kaybeden 2 işçiyi rahmetle andıklarını da belirtti.

BAŞKAN ZOLAN: ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan ise tünel projesinin tamamlanmasının ardından kent trafiğinin rahatlayacağına değinerek, "Bu tünel sayesinde, Ankara- Antalya- Muğla çevre yolumuzu aktif hale getireceğiz. Aynı zamanda Ankara- İzmir çevre yolumuzda daha yoğun kullanılır hale gelecek. Kentimizin içindeki caddelerden yapılan şehirlerarası geçişler artık bu çevre yollarından yapılacak. Özellikle ağır tonajlı ve transit geçiş yapan araçların bu yolları kullanmasıyla şehir içi trafiğimiz çok rahatlayacak. 2020 yılında Denizli trafik anlamında daha da rahatlamış olacak" diye konuştu.

Törenin ardından tünelde inceleme yapan protokol üyeleri, daha sonra bölgeden ayrıldı.

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