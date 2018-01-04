Honaz'da yolda heyelan

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı. Heyelan nedeniyle karoyalunda aksamalar yaşandı.

Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi'nde bugün sabaha karşı yağış nedeniyle gevşeyen toprak ve kaya parçaları, karayoluna aktı. Tonlarca ağırlıktaki dev kaya parçaları ve toprak nedeniyle Aşağıdağdere, Yukarıdağdere, Akbaş ve Karaçay mahallerine ulaşımı sağlayan karayolunda aksamalar yaşandı.

İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, iş makineleriyle kaya parçalarını ve toprağı temizledikten sonra ulaşım normale döndü.



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