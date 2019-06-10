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Honaz'da yeni başkan Kepenek, mazbatasını aldı

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenmesine karar verilmesinin ardından ikinci kez yapılan seçimde Belediye Başkanı seçilen CHP'li Yüksel Kepenek, mazbatasını aldı. Honaz'da,...

Honaz'da yeni başkan Kepenek, mazbatasını aldı

Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) yenilenmesine karar verilmesinin ardından ikinci kez yapılan seçimde Belediye Başkanı seçilen CHP'li Yüksel Kepenek, mazbatasını aldı.
Honaz'da, geçen 2 Haziran'da yapılan belediye başkanlığı seçimini kazanan Yüksel Kepenek için bugün Denizli Adliyesi'nde mazbata töreni düzenlendi. Törene Yüksel Kepenek'in eşi Kalbiye Kepenek, oğlu Göksel Kepenek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli Milletvekili Teoman Sancar, CHP Denizli İl Başkanı Mahir Akbaba, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan ile çok sayıda partili katıldı. AK Partili rakibi Turgut Devecioğlu'nu 2 bin 338 oy farkla geçerek belediye başkanı seçilen Kepenek, Honaz İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Ali Fuat Aslan elinden mazbatasını aldı. Kepenek ve partililer, mazbata töreninin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.
Mazbatasını almanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kepenek, "Keşke bugün, hayatını kaybeden milletvekilimiz Kazım Arslan da aramızda olsaydı. 2 Haziran'da kazandığımız seçimin ardından 'Bana iki bayramı birden yaşattın, bundan sonra ölsem de gam yemem' demişti. Keşke böyle konuşmasaydı. Emeği üzerimde çoktur. Siyaseti Kazım Arslan gibi ağabeylerimden öğrendim. Mazbatayı Kazım Arslan'a ithaf ediyoruz. Bugün bana emeği geçen herkes adına mazbatayı aldım. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Honaz için çalışacağız" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise, mazbatayı Kazım Arslan'a ithaf ettiklerini ifade ederek, "Honaz'da 69 yıllık hasret sona erdi. CHP olarak ilçe yönetiminde söz sahibi olduk. Hayatını kaybeden milletvekilimiz Kazım Arslan'ın bu seçim sürecinde yoğun bir çalışması oldu. Bu başarıda büyük bir emeği var" diye konuştu.
MAZBATA, ÖLEN VEKİLİN KABRİNE GÖTÜRÜLDÜ
Kepenek ve beraberindeki partililer, törenin ardından mazbatayı geçen cumartesi günü toprağa verilen CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın Asri Mezarlık'taki kabrine götürdü. Burada dua edilip Kuran-Kerim okunmasının ardından program sona erdi.
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