Homa Dalyanı'nda tonlarca çöp topladılar

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'de Çiğli Belediyesi, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Türkiye'de flamingoların üreme alanından biri olan Kuş Cenneti sınırları içerisindeki Homa Dalyanı'nda, tonlarca çöp topladı. Belediye çalışanları, çevreciler ve öğrenciler, yaptıkları temizlik çalışması sırasında yorgan, araba lastiği, sandalye gibi çöplerle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı.

Çiğli Belediyesi, çevre kirliliğine dikkat çekmek için flamingolar başta olmak üzere binlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Kuş Cenneti içerisinde bulunan Homa Dalyanı'nda, kıyı temizliği yaptı. Belediyenin çağrısıyla etkinliğe, çevre gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 150 kişi katıldı. Kıyı temizliğine katılanlar, belediyenin dağıttığı büyük naylon poşetlerle çöp topladı. Yorgan, sandalye, araba lastiğinin bile doğaya atılması şaşkınlık yarattı. Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Utku Gümrükçü de gönüllülerle birlikte çöp topladıktan sonra açıklama yaptı. Kuş Cenneti'nin, şehir merkezinde kalan dünyadaki en önemli kuş cennetlerinden biri olduğunu, içerisinde 60 binden fazla kuş türünün barındığını vurgulayan Gümrükçü, bölgede Homa Dalyanı'nın bulunduğunu da anımsatarak, "Burası balıkların yetişme alanı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınma çabası var. Biz de Gediz Deltası'nın dünya mirası listesine alınması çabasını destekliyoruz" dedi.

'ÇİĞLİ İÇİN YAŞAMSAL ÖNEMDE'

Yaptıkları çalışmayla hem doğa bilincini geliştirme, hem dalyanın ve bölgenin temizliğinin sağlanması, hem de Çiğli'nin kendini tanıtması ve Kuş Cenneti ile ilgili Türkiye'nin bilgi sahibi olmasını istediklerini belirten Gümrükçü, "Çiğli Belediyesi temizlik konusunda çalışmaları yıllardır yapıyor, ama biz bu yıl ve bundan sonra İzmir ve Türkiye'de bulunan bütün çevre aktivistlerine bu çalışmayı açarak daha da genişleteceğiz ve yaygınlaştıracağız. Burasının UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması, Çiğli ve Gediz Deltası için yaşamsal önemde" dedi.

GÖNÜLLÜLERİ ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜ

Temizlik kampanyasına katılan öğrencilerden Eda Doğru (9), daha çok kapak ve plastik poşet topladığını dile getirirken, İpek Belevi (9) isimli öğrenci de, "Buraya otobüsle geldik, çevrede biraz gezindik. Gördüklerim beni çok şaşırttı. Lastiği ortaya atmışlar. Büyük plastik kapakları yere gömmüşler. Yorgan bile vardı" diye konuştu. Eda Ertutar (10) ise, "Bugün bir sürü plastik kapak topladık. Çevre temizliğine katkı sunduğum için çok mutluyum" dedi.

Kıyı temizliğine katılan Süheyla Esen (57) de, şunları söyledi:

"Kapak, cam kırıkları, çakmak topladım. Çöpü toplamak değil, atmamak önemli. Kızlarımı da bu şekilde yetiştirdim. İsterim ki çocuklarımıza bebeklikten itibaren çöplerini çöp kutularına atmalarını öğretelim. Büyüklerimizde bu bilinç yok ki çocuklarımıza ne vereceğiz. Gördüklerim beni şaşırttı ama bu manzara her yerde var."

Kıvanç Uzun (10) isimli öğrenci de, kıyı kenarında sandalye bulduğuna dikkat çekerek, "Bazı demirleri ve eskimiş ağları kumun içerine gömmüşler. Oradan çıkardık. Eskiyen eşyaları buraya gömmemeliler. Bu tür şeyleri ya geri dönüşüme ya da çöpe atmalarını tercih ederiz" dedi.

Homa Dalyanı'nda en fazla çöp toplayanlara, ödül de verildi.

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