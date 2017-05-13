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Hollywood yıldızı Nicole Kidman otel açılışı için Bodrum'da (2)

AÇILIŞ KONUŞMASINI NİCOLE KİDMAN YAPTI Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki The Bodrum By Paramount Hotel'in açılışına gelen Holywood yıldızı Nicole Kidman, gecenin açılış konuşmasını yaptı. Kidman, "Daha önce de Dubai'deki tesiste...

Hollywood yıldızı Nicole Kidman otel açılışı için Bodrum'da (2)

AÇILIŞ KONUŞMASINI NİCOLE KİDMAN YAPTI
Muğla'nın Bodrum İlçesi'ndeki The Bodrum By Paramount Hotel'in açılışına gelen Holywood yıldızı Nicole Kidman, gecenin açılış konuşmasını yaptı. Kidman, "Daha önce de Dubai'deki tesiste kalmıştım. Paramount sinema dünyasındaki kalitesini turizm dünyasında da yansıtacağından eminim, umarım bu gece hepiniz için çok güzel geçer" dedi.
FOTOĞRAFÇILARDAN RAHATSIZ OLDU
Nicole Kidman'ın, yemeğe geçildiği sırada etrafındaki fotoğrafçılardan rahatsız olduğu, bu nedenle danışmanları aracılığı ile yetkililere mesaj göndererek "Ben dostlarımla burada keyifli bir gece geçirmek için geldim. Girişte de fotoğraf çektirdik, bu kadar yeterli" dediği belirtildi. Fotoğrafçıların çekilmesinin ardından Kidman, dünyaca ünlü dans guruplarının nefes kesen gösterilerini büyük ilgi ile izledi.
Kidman kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarının isteklerini de kırmadı. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Kidman, sinema yıldızları ve politikacıların eşleri ile de sohbet etti.

FOTOĞRAFLI

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