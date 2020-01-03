Hollywood'un ünlü çifti tatil için İstanbul'a geldi

Enver ALAS/İSTANBUL()-HOLLYWOOD sinemasının ünlü çifti Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, iki çocuğuyla birlikte İstanbul'a geldi. Afrika tatillerini tamamlayan ünlü çiftin İstanbul'a da tatil için geldikleri öğrenildi.

Yeni yıla Afrika'nın tatil merkezlerinden Zanzibar Adası'nda 2 çocuğuyla birlikte giren Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas çifti, THY'nin tarifeli seferiyle Tanzanya'dan İstanbul'a geldi.

Douglas ve Zeta-Jones çiftinin bulunduğu uçak, saat 16.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Oğulları Dylan ve kızları Carys Zeta Douglas ile birlikte uçaktan inen ünlü çift, pasaporttan geçtikten sonra bir süre bagaj bantı önünde bekledi.

Basın mensuplarının kendilerini görüntülemesinden rahatsız olan Michael Douglas ve eşi Catherine Zeta-Jones, çocuklarını bagajları teslim alması için burada bırakırken, kendilerini karşılayan korumalar eşliğinde havalimanından ayrıldı. Çiftin, çocuklarıyla birlikte İstanbul'un tarihi yerlerini gezecekleri öğrenildi.

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