Hollywood'un 'çarıkçısı' işçi bulamıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - HOLLYWOOD'un dünyaca ünlü filmlerinden Truva, Harry Potter, Avatar, Yüzüklerin Efendisi gibi 43 yapıma 50 bini aşkın çarık üreten Kahramanmaraşlı çarık ustası Hüseyin Kopar, 'Deri pis kokuyor' diyerek kimsenin çalışmak istemediğini ve işçi bulamadığını söyledi.

İstanbul'da askerlik yaptığı sırada Rum asıllı bir ustadan çarık yapmayı öğrenen Hüseyin Kopar'ın dedesi Salman Kopar, memleketi Kahramanmaraş'a dönünce bu mesleği ailesindeki diğer bireylere de öğretti. 7 yaşında çarık atölyesinin kapısından giren Hüseyin Kopar, mesleği sürdürüyor. Çarığın tanıtımını yapmak için Türkiye'nin birçok ilinde faaliyette bulunan Kopar, 1990 yılından sonra ABD ve birçok Avrupa ülkesini gezerek çarıkları tanıttı. Çarığın hakiki deriden yapılmış olması, toza, suya ve çamura dayanıklılığı Hollywood yapımcıları tarafından keşfedilince dünya sinemasının kült filmlerinden Truva, Harry Potter, Avatar, Yüzüklerin Efendisi, Kral 8'inci Henry, Boleyn Kızı gibi filmlerde kullanılmak üzere Kopar'a sipariş verildi.

'EL SANATIMIZI İHRAÇ EDİYORUZ'

MarkAntalya Alışveriş Merkezi'nin daveti üzerine Antalya'ya gelerek AVM içerisinde stant açan Kopar, burada da hem çarık üretip hem satış yapıyor. Savaş ve dönem filmlerinde kullanılması için bugüne kadar 50 bini aşkın çarık üreten Kopar, çarıkların boyalarından ipliklerine kadar her şeyin doğal olduğunu söyledi. 'Ulak', 'Mahmut ile Meryem', 'Mucize' gibi yerli filmler için de çarık ve kostüm üreten Kopar, çarığın hak ettiği değeri yakalamaya başladığını söyledi. El sanatı ürünü çarıklarını ihraç ettiğini de vurgulayan Kopar, "2011 yılında el sanatları ihracat birincisi oldum. Kanada, Hindistan, ABD, İngiltere'ye ihraç ettik" dedi.

'DERİ PİS KOKUYOR DİYE KİMSE ÇALIŞMIYOR'

Derinin kokusu ve yapılan işin itibarının yokmuş gibi görünmesi nedeniyle çalışan sıkıntısı çektiğini belirten Hüseyin Kopar, "Önceden 30 çalışanım vardı, şimdi 16'ya düştü. Gençler bu işi istemiyor, sevmiyor. Çok rahat, masa başında para kazanmak istiyorlar. Malzeme sıkıntımız yok. İşçiye emek veriyorum, 7 yaşından askere gidene kadar işi öğretiyorum. Askerden gelince tam sektörde işe yarayacağı zaman bu işi yapmıyor. 'Deri kokuyor' diye yapmak istemiyor başka işler yapıyor" dedi.

Hüseyin Kopar, Türkiye'de çarık ve deri kıyafetlerin satış fiyatının uygun olduğunu, yurt dışında yerli piyasaya göre 5 kat daha pahalıya satıldığını söyledi.



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