Hollandalı ile İranlı'nın cenazeleri karıştı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kalp krizinden ölen İranlı Ali Eskandari'nin cenazesi aynı şekilde ölen Hollandalı Antonius van Kasteren'in yerine defin için Hollanda'ya gönderildi. Karışıklığı fark eden ailenin bildirmesi sonrası Hollanda'ya götürülen Ali Eskandari'nin cenazesi iade edilirken, Hollandalı'nın cenazesinin de ülkesine götürüleceği belirtildi.

Alanya'da yerleşik yaşayan İran uyruklu 65 yaşındaki Ali Eskandari ile kendisi gibi yerleşik yaşayan Hollandalı 67 yaşındaki Antonius van Kasteren, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Eskandari ve Kasteren'in cenazeleri Alanya Devlet Hastanesi morguna konuldu. Burada yapılan işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na otopsi için Hollandalı'nın yerine yanlışlıkla İranlı'nın cenazesi gönderildi. Otopsi sonrası cenaze hizmeti veren firma aracılığıyla İranlı'nın cenazesi, Hollandalı Antonius van Kasteren yerine defin için Hollanda'ya götürüldü.

Hollanda'da yapılan cenaze töreni sırasında Antonius van Kasteren'in yakınları, cenazenin başka birine ait olduğunu fark etti. Ailenin durumu yetkililere haber vermesinin ardından karışıklık tespit edildi. Yapılan çalışma sonrası Hollanda'da bulunan Ali Eskandari'nin cenazesinin geri gönderileceği, Hollandalı Kasteren'in cenazesinin de ülkesine götürülmek üzere yola çıkarılacağı belirtildi.