Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Soylu, Kato Dağı'nda operasyon bölgesinde
Soylu, Kato dağında askerlerle
Çalışma Bakanı Müezzinoğlu'dan 'kıdem tazminatı' açıklaması
Taşeron işçilere 'kadro' açıklaması
Galatasaray alt yapısı Emrah Bayraktar'a emanet
Galatasaray alt yapısı Emrah Bayraktar'a...
FETÖ yurtlarında PKK propagandası yapılıyormuş
FETÖ yurtlarında PKK propagandası yapılıyormuş

Hollandalı ile İranlı'nın cenazeleri karıştı

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kalp krizinden ölen İranlı Ali Eskandari'nin cenazesi aynı şekilde ölen Hollandalı Antonius van Kasteren'in yerine defin için Hollanda'ya gönderildi. Karışıklığı fark eden ailenin bildirmesi sonrası Hollanda'ya...

Hollandalı ile İranlı'nın cenazeleri karıştı
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kalp krizinden ölen İranlı Ali Eskandari'nin cenazesi aynı şekilde ölen Hollandalı Antonius van Kasteren'in yerine defin için Hollanda'ya gönderildi. Karışıklığı fark eden ailenin bildirmesi sonrası Hollanda'ya götürülen Ali Eskandari'nin cenazesi iade edilirken, Hollandalı'nın cenazesinin de ülkesine götürüleceği belirtildi.
Alanya'da yerleşik yaşayan İran uyruklu 65 yaşındaki Ali Eskandari ile kendisi gibi yerleşik yaşayan Hollandalı 67 yaşındaki Antonius van Kasteren, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Eskandari ve Kasteren'in cenazeleri Alanya Devlet Hastanesi morguna konuldu. Burada yapılan işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na otopsi için Hollandalı'nın yerine yanlışlıkla İranlı'nın cenazesi gönderildi. Otopsi sonrası cenaze hizmeti veren firma aracılığıyla İranlı'nın cenazesi, Hollandalı Antonius van Kasteren yerine defin için Hollanda'ya götürüldü.
Hollanda'da yapılan cenaze töreni sırasında Antonius van Kasteren'in yakınları, cenazenin başka birine ait olduğunu fark etti. Ailenin durumu yetkililere haber vermesinin ardından karışıklık tespit edildi. Yapılan çalışma sonrası Hollanda'da bulunan Ali Eskandari'nin cenazesinin geri gönderileceği, Hollandalı Kasteren'in cenazesinin de ülkesine götürülmek üzere yola çıkarılacağı belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246