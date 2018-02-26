Hocalı Katliamı'nda ölenler Denizli'de anıldı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, Ermenistan askerlerinin 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki Hocalı kasabasında gerçekleştirdiği katliamda ölenleri anmak için töreni düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 26 Şubat 1992'de, 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olma üzere toplam 613 Azerbaycan vatandaşının katledildiği Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde anma töreni gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin katiamda ölenlerin anısına yaptırdığı Azerbaycan-Karabağ Parkı'ndaki Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenen törene; Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı AK Partili Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, davetliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende, Başkan Osman Zolan'ın anıtan çelenk bırakmasının ardından Azerbaycan milli marşı ve İstiklal Marşı okundu.

Başkan Zolan, kardeş ülke Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki o acıyı unutmamak ve dünya kamuoyuna duyurmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Zolan, "26 Şubat'ta Hocalı'da hunharca, çocuk, kadın, yaşlı demeden tamamen yok etmek üzere, vahşice, paramparça edilerek hınçla oradaki kardeşlerimiz katledilmiş ve soykırıma uğratılmıştır. Anne karnındaki bebekler bile öldürülmüş, akla hayale gelmeyecek birçok işkenceyle kardeşlerimiz öldürülmüş ve şehit olmuşlardır. Türk devletleri ile tek millet olduğumuzu hatırlama zamanıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olma zamanıdır. 26 yıl önce bu olay yaşanmış, bugün olduğu gibi, o gün de tüm dünya gözlerini yummuş, kulaklarını tıkamıştır. Soykırım görmek istiyorsanız, Hocalı'ya bakın. 2 devlet olarak, tüm kardeşlerimizle beraber omuz omuza verme zamanıdır. Hocalı hâlâ işgal altındadır, Karabağ işgal altındadır. Eğer bu şehitlerimizin ruhu şad olacaksa, bu işgalin bir an önce son verilmesi gerekir" dedi.

Başkan Zolan'ın konuşmasının ardından katliamda ölenler için dua okundu ve tören sona erdi.



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