Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

BİNGÖL'de yaşayan İlhami Yalçın (28), evinin bodrum katında hobi olarak başladığı istiridye mantarı üretimini ayda 2 tona çıkardı, siparişlere yetişemiyor.

Genç ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası İlhami Yalçın, bir süre önce hobi olarak evinin bodrum katında istiridye mantarı üretimine başladı. Yalçın, talep doğrultusunda mantar üretimini genişletmeye karar verdi. Şu an 200 metrekarelik bir alanda istiridye mantarı üretimini yaptığını anlatan Yalçın, Batman, Diyarbakır, Van, Muş ve Mardin'den siparişler aldıklarını söyledi.

AYDA 2 TON ÜRETİM YAPIYOR

İstiridye mantarının üretiminin pek yapılmadığını anlatan Yalçın, besin değeri olarak kırmızı ete eş değer olduğunu belirtti. Yalçın, ayda 2 ton üretim yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

"1,5 yıl önce üretime hobi olarak başladım. Daha sonra üretim alanını genişlettim. Üretime başlamadan önce araştırma yaptım. En son kaliteli mantar üzerinde karar kıldım. Bingöl ve ilçeleri başta olmak üzere dağıtım ve pazarlamasını yapmaktayız. Bunun dışında Batman, Diyarbakır, Van, Muş ve Mardin illerinden de siparişler almaktayız. Bu kadar sipariş almamızın nedeni lezzetli ve kaliteli mantar üretmemizden kaynaklanıyor. Elimizden geldiği kadar bu taleplere yetişeceğiz. Şu an 2 çalışanımızla devam etmekteyiz. Tesisimizde ayda 2 ton istiridye mantarı üretiyoruz. Bunun dışında önümüzdeki yıl 2 katı veya 3 katı alanlarda hizmet vermeye başlayacağız. Diğer mantarlardan çok çok farklı bir mantardır. Yenmeden lezzeti bilinmez."

