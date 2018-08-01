Hobi bahçesinde kansere meydan okuyor

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, kanserin başlangıç evresi olarak bilinen 'nodül' teşhisi konulduktan sonra belediyenin tahsis ettiği hobi bahçesinde sebze, meyve ve çiçek yetiştirmeye başlayan Belgin Taş'ın(56) sağlık durumu her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor.

Merkez Mezitli ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Belgin Taş'a, boğazındaki şişlik nedeniyle 1997 yılında gittiği hastanede 'nodül' oluşumu teşhisi konuldu. Doktorunun tavsiyesi üzerine bıçak altına yatan iyileştiği belirtilen Taş'ın rahatsızlığı, 2017'de nüksetti. Kemoterapi tedavisi görmesi gereken Taş'ın hayatındaki değişim de bu şekilde başladı. Belediye tarafından Mezitli ilçesinin çeşitli noktalarında oluşturulan hobi bahçelerinde kendisine organik tarımla uğraşabileceği bir yer edinen Taş, günlük hayatın karmaşasından uzaklaşarak iyileşme kat etti.

EVİMİ KAPATTIM

Yaşadıklarını anlatan Taş, "Doktorum bana, 'Belgin Hanım kemoterapi görmemiz gerekiyordu, ne yaptın sen?' diye sorduğunda, 'Doktor Bey, ben doğayla uğraşıyorum, kitabımı okuyorum. Herşeyden uzaklaşıyorum' dedim. Doktorumun da hoşuna gitti. Toprak bana şifa verecek inşallah. Çevremdeki binalara canavar binalar diyorum. O canavar binalar hep arkamda kalıyor. Ben burada kendimi yaylada gibi hissediyorum. Burada o kadar huzurlu oluyorum ki, misafirlerimi burada ağırlıyorum. Evi artık kapattım. Sabah erkenden geliyorum, kahvem ve kitabımla gelecek misafirlemi burada ağırlıyorum" dedi.

BAHÇE SAYESİNDE ŞİFAMA KAVUŞUYORUM

Ramazan Ayı boyunca orucunu hobi bahçesinde açtığını dile getiren Taş, "Misafirlemi burada ağırladım. Misafirlerim geldiği zaman ellerimle mahsüllerimi topluyorum ve kendilerine sunuyorum. Hep söylüyorum, yaşamak gerek. Domatesleri ve fasülyeleri yedik. GDO'suz mahsüllerden akrabalarıma, dost ve arkadaşlarıma da verdim. Şu an bahçemi güzlük ekmeye başlayacağım. Güzün de mahsullerimi rahat rahat yiyeceğim. Bu bahçe sayesinde hastalığımdan kurtuldum, kurtulacağım. kemoterapi görmem gerekinken, Allah'ıma şükürler olsun, bu bahçenin sayesinde şifama kavuşuyorum" diye konuştu.

YENİ HOBİ BAHÇELERİ YOLDA

Mezitli halkını toprakla buluşturmak amacıyla hobi bahçesi projesini hayata geçirdiklerini anlatan Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "6'ncısını bu ay içerisinde hizmete sunacağız. 6 değişik mahalledeki hobi bahçelerimizden yararlanan 220 arkadaşımız mevcut. Fakat binin üzerinde de müraccat edip sırada bekleyen var. Bu şunu gösteriyor; demek ki Mezitli halkı gerçekten toprakla buluşmak istiyor, gerçekten üretim yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.



FOTOĞRAFLI

