Hobi amaçlı başladı, şimdi 450 ton kivi üretiyor

BARTIN'da, 50 dönüm araziye diktiği kivi fidanının Karadeniz iklimine uygun olduğunu fark eden Kerem Aydın (49), çorak ve bataklık olan 150 dönüm araziyi de alarak, ağaçlandırdı. Aydın, 200 dönüm arazisinden yaklaşık 450 ton kivi elde etmeye başladı.Kurtköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2002'de tekstil fabrikası kuran, girişimci Kerem Aydın, 13 yıl önce 50 dönümlük araziyi satın alarak, 2 bin 200 kivi fidanını deneme amaçlı dikti. Yıl sonunda 60 ton kivi elde eden Aydın, 3 yıl sonra Akçalı köyünde bulunan 150 dönümlük çorak araziyi de satın alıp, 10 bin kivi fidanı dikti. 13 yıl boyunca her yıl ortalama 450 ton kivi üreten Aydın, bu yıl hava sıcaklıklarının martta eksi 7'ye kadar düşmesi nedeniyle kayıp yaşadı. Akçalı köyündeki 150 dönümlük arazide kivi hasadının sonuna gelen Aydın'ın tarlasında, 50 işçi kivileri topluyor. Bu yılki hedefin 250 ton olduğu bahçede toplanan kiviler, önce kasalara sonra traktörlerle soğuk hava deposuna taşınıyor. Burada soğuk hava depolarında, sıfır derecede bekletilen kiviler, önceki senelerin dışında yurt dışına da ihraç edilecek. Tarım ve Orman İl Müdürü Abdülsettar Bayram, kivi hasadını yerinde inceleyerek, Kerem Aydın'a başarı diledi.BU YIL 250 TON KİVİ BEKLİYOR10 yıl önce arazinin bataklık olduğunu anlatan iş insanı Kerem Aydın, "Burayı bu hale getirebilmek için çok uğraştık. Sonunda başardık. Şimdi ise kivi toplama zamanı geldi. Güzel yatırım olduğunu düşünüyorum. Hedefimiz 2 bahçeden 400-500 ton kivi; ama mart ayında hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle bu yıl 250 ton civarında kivi bekliyoruz" dedi.Bartın Tarım ve Orman Müdürü Abdülsettar Bayram ise "Kerem Aydın, burayı çöplük ve bataklık olarak almışlar ve örnek bir bahçe haline getirmişler. Kendilerini kutluyorum. Her iki bahçede hem kivinin üretilmesi hem de istihdam açısından Bartın için önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Son zamanlarda kentimizde doğru tarım uygulamalarıyla girişimcilerimizin sayısı arttı. Bu da bizleri sevindiriyor. Öte yandan kivi bitkisi Karadeniz bölgesine uyum sağlayarak, üretilmesi bizim için önemli bir argüman oldu. Artık bölgemizde kivi yetiştiricilerinin sayısını artığını görüyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak böyle girişimcilerimize her zaman destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz" diye konuştu.