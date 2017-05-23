HKP, 18 ada için suç duyurusunda bulundu

HALKIN Kurtuluş Partisi (HKP) İzmir İl Başkanlığı, Ege Denizi'ndeki 18 adanın 13 yıldır Yunanistan işgali altında olduğunu ve Türk sahil güvenlik subaylarına, 'Adalara yaklaşmayın' talimatı verildiğini öne sürerek, İzmir'in Çeşme ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusu başvurusundan önce Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması yapan HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Avukat Tacettin Çolak, "Ege'deki 18 adamızın işgaline 13 yıldır seyirci kalanlar, şimdi de sahil güvenlik subaylarına 'Adalara yaklaşmayın' emri vererek suç işlemeye devam ediyorlar" dedi.Yasaların kendilerine yüklediği devriye görevini yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı subaylara, "Adalara yaklaşmayın" talimatını verip de yazılı emir vermeyenlerin araştırılması için suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden Tacettin Çolak, "Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 'Deniz Güvenliği ve Deniz Emniyetine İlişkin Görevler'i yönetmelikte tek tek sayılmıştır. Bu görevler arasında; aidiyeti tartışmalı ada, adacık, kaya, deniz yapıları ve deniz alanlarında ulusal menfaatlere ve ülke politikasına uygun görevler icra etmek de bulunmaktadır. Ancak, ülkenin menfaatlerine uygun görevler icra eden sahil güvenlik subaylarımız, siyasi ve askeri komuta makamlarında bulunanlar tarafından engellenmektedir" diye konuştu.HKP olarak, Ege'deki adaların işgaline sessiz kalanlar hakkında, Çeşme'de, Didim'de ve Bodrum'da defalarca suç duyurusunda bulunduklarını belirten Çolak, "HKP, ülkemizin egemenlik haklarının ayaklar altına alındığı, işgal edilen vatan topraklarımızda askerimizin işgalci askerleri koruma ve kollama durumuna düşürüldüğü bu acıklı duruma itiraz etmektedir. Sorumluların hesap vermesini istemektedir. Her ne kadar bugüne kadar yaptığımız suç duyuruları sonuçsuz kalsa da biz, vatan topraklarımızı savunmaya devam edeceğiz" dedi.Basın açıklaması ardından, HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Avukat Tacettin Çolak ve partililer, Çeşme çarşısında sessiz bir yürüyüş gerçekleştirip, Çeşme Adliyesi'ne gitti. HKP'liler, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduktan sonra adliyeden ayrıldı.

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