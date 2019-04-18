Hizmet-İş Sendikalılar, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı protesto etti

HİZMET İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ve beraberindeki sendikalılar, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan tarafından Hizmet-İş Sendikası'na bağlı işçilere sendika değiştirme baskısı, mobbing ve yer değiştirme uygulandığını iddia ederek basın açıklaması yaptı.

Bolu'da 31 Mart Seçimleri sonrası CHP’li Tanju Özcan’ın Bolu Belediye Başkanı olmasıyla Hizmet-İş Sendikası’na bağlı işçilere sendika değiştirme baskısı, mobbing ve yer değiştirme yapıldığını iddia eden Hizmet-İş Sendikalılar basın açıklaması yaptı. Bolu Belediye Başkanlığı binası önündeki Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, Hizmet İş-Sendikası Bolu İl Başkanı Hacer Çınar ve yaklaşık 30 sendikalı katıldı. Basın açıklamasını okuyan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız şöyle konuştu:

"31 Mart yerel seçimleri sonucu CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nde işçilere yönelik sendika değiştirme baskısı acımasız bir şekilde artarak devam etmektedir. Baskılar, belediye çalışanları bakımından artık tahammül edilemeyecek boyuta ulaşmış bulunmaktadır.Seçimlerin hemen akabinde Belediye-İş Sendikası tarafından tehditle sendika değiştirmeye zorlanan işçilerin bu kez de talimatla, iş yerleri değiştiriliyor. Yıllardır büro personeli ve zabıta olarak çalışan emekçiler park ve bahçelerde görevlendirildi. Seçim öncesi 22 Mart 2019 tarihinde, belediyede çalışan işçilerin işten çıkarılmayacağını ve keyfi olarak yer değiştirme yapılmayacağını noter huzurunda taahhüt eden belediye başkanı Tanju Özcan, mazbatayı alınca verdiği sözü unutup işçi kıyımına başladı. Belediye Başkanı Özcan, yüksek lisans eğitimi yapan, lisans mezunu olan, yıllardır halkla ilişkiler personeli olarak çalışan emekçileri park ve bahçelerde görevlendirdi. Bu bir mobbingdir, kıyımdır, zulümdür, adaletsizliktir. Bu, iş yeri barışını dinamitlemektir. Mobbinge maruz kalan işçiler, başarılarından dolayı birkaç kez ödüllendirilmiş personellerdir. Liyakatiyle çalışan emekçileri keyfi uygulamayla mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Emekçilere yönelik baskı Bolu kamuoyunu da rahatsız etmektedir. Huzur ve sükûnetiyle yer edinen Bolumuzun ve Bolu Belediyemizin adı, Türkiye gündemine emekçilere baskı ve zulümle gelmemeliydi. Huzurun başkentinde huzur bozulmamalıydı. Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın işçi kardeşlerimize, iş yerlerini değiştirmek suretiyle baskı uygulamasını anlamakta zorlanıyoruz. Sayın Özcan’ı 22 Mart’ta Noter huzurunda verdiği taahhüdü yerine getirmeye ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. Kendisini, iş yeri barışını yeniden tesis etmeye çağırıyoruz. Sayın Özcan, gelin, vazgeçin. Gelin, Bolubeyi olmak yerine, halkın safında Köroğlu olun. Bolubeyi gibi zulmetmek yerine, Köroğlu gibi hizmet edin. Mensubu bulunduğunuz partinin 6 okundan biri halkçılıktır. Lütfen, halkçı olun.Emeğin ve emekçinin yanında olun. Onlara köle muamelesi yapmayın. Size güvenen emekçileri keyfi uygulamalarla hayal kırıklığına uğratmayın. Size oy verenleri mahcup ve pişman etmeyin. Emekçinin alın teri ve akıl teri kutsaldır. Alın teri dökene zulmetmeyin. Baskı ve zulümle abad olunmaz."



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