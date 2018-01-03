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HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı

DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde, HIV virüsü taşıyan hamile Ç.K.'nin sezaryenle doğum operasyonu sırasında eline iğne batan asistan doktor, suç duyurusunda bulundu. Doktorun suç duyurusu üzerine, Diyarbakır...

HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatı ile ilgili savcılık soruşturma başlattı
DİYARBAKIR'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde, HIV virüsü taşıyan hamile Ç.K.'nin sezaryenle doğum operasyonu sırasında eline iğne batan asistan doktor, suç duyurusunda bulundu. Doktorun suç duyurusu üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite yönetimi ve ameliyata girmeyen doktorlar hakkında, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'taksirle yaralama' suçlarından soruşturma başlattı.
Siirt'te yaşayan ve doğum için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'ne getirilen HIV virüsü taşıyan Ç.K.'nin sezaryenle doğum operasyonu sırasında, asistan doktor D.D.'nin eline iğne battı. Tedaviye alınan doktor, avukatı aracılığı ile suç duruyusunda bulundu. Asistan doktor, suç duyurusunda; ameliyat sırasında yeterli önlemlerin alınmadığı, korucuyu malzemelerin bulunmadığını belirtilerek, Üniversitesi yönetimi ve kadın HIV virüsü taşıdığı için ameliyata girmeyen doktorlardan şikâyetçi oldu. Suç duyurusundan sonra Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 'görevi kötüye kullanmak' ve 'taksirle yaralama' suçlarından Üniversite yönetimi ve ameliyata girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı.
Haklarında suç duyurusunda bulunulan kişilerin öğretim üyesi olması nedeniyle, savcılığın Yükseköğretim Kurulu'ndan soruşturma izni isteyeceği ve ona göre soruşturmanın seyrini belirleyeceği öğrenildi.

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