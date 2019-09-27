Hisarcıklıoğlu'ndan üniversiteli gençlere girişimcilik dersi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, () - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) akademik yıl açılış töreninde gençlere girişimci olmalarını önererek, "Tek kurtuluş ülkede girişimci yetiştirmek. Birçok ülke sadece girişimci yetiştirmiyor ithal ediyor. Silikon Vadisi'ne bakın yatırımcıların yüzde 51'i ABD dışında doğmuş. Türkiye'de 1 milyon 500 bin işletme var. 15 milyon istihdam var. Her girişimci iş demek. İnsana en faydalı olacak iş bir kişiye iş ve aş vermektir" dedi.

İEÜ'nün 19'uncu akademik yılı açılış töreni TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, çeşitli oda ve birlik başkanları ile birlikte milletvekilleri, rektörler ve öğretim üyeleri de eşlik etti. Protokolün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından konferans salonunda düzenlenen toplantıda üniversite hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar, bu yıl yüzde 91 doluluk oranına ulaşıldığını ve öğrenci sayısının bir önceki yıla göre yüzde 16 arttığını ifade etti.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, dünyada ve Türkiye'de özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra her 10- 20 yılda bir kuşakların farklı isimler aldığını söyleyerek "X kuşağı Y kuşağı Z kuşağı insanlık tarihinde teknolojinin ve endüstrinin en hızlı ilerlediği dönem olan 20. yüzyıl ve 2000'li yıllar. Daha önce 100- 200 yıllık dönemde yaşanan gelişmeler artık 20 yıl içinde değişiyor. Dünya üzerindeki her insanın yaşam standartları öncelikleri ihtiyaçları kısa sürede çok farklı yönlere gidebiliyor. Elektronik çağı ve bilgisayar çağı tek bir döneme sığabiliyor. Döneme ayak uydurmak için eğitimli insan gücü önemli" dedi.

'BU DEVİRDE ZENGİN OLMANIN TEK YOLU GİRİŞİMCİLİKTEN GEÇER'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasına yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek başladı. İEÜ'nün kendisi için de özel bir üniversite olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, İstanbul Ticaret Odası ile İZTO'nun bir ilke imza atarak üniversite ihtiyacı nedeniyle aynı anda çalışmalara başladıklarını anlattı. Hisarcıklıoğlu, "Üniversitelerin kurulmasında bizim de katkılarımız oldu. Ben bu okuldan mezunum. Bana 2009 yılında fahri doktora verildi. Bunu onurla taşıyorum" dedi. Üniversitenin hızla büyüyerek Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında yer aldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu üniversitede öğrenci olmanın da hizmet etmenin de bir ayrıcalık olduğunu anlattı. Hisarcıklıoğlu, 217 üniversitenin birbiriyle yarıştığını söyleyerek ilk 10'a girmenin de bir başarı olduğunun altını çizdi. Başkan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Gençlerle bir araya geldiğimde mutluyum. Gençlik demek zenginlik demek. Bir yerde ne kadar eğitimli genç varsa o kadar yeni fikir var. Bu devirde zengin olmanın tek yolu girişimcilikten geçer. Çocuğunun zengin olmasını istiyorsan da girişimci olmak zorundasın. 1912'de Fransız gazeteci Türkiye'ye gelmiş tespiti Türklerin ya memur ya asker olmak istedikleri, yapmak istemedikleri iş ise girişimcilik. Oysa dünyada milletlerin gücü topla tüfekle değil girişimci gücüyle ölçülür. Sovyetler Birligi 1990'da yıkılına kadar en büyük süper güçtü. Uzay teknolojisinde geldikleri seviye ve askeri güç açısından ABD'nin önündelerdi. Sovyetler Birliği teknolojide ve askeri güçte bir numarayken tek kurşun atılmadan yıkıldı, gitti. Bunun sebebi girişimci yoktu, rekabet yoktu. İkinci Dünya Savaşı sonrası yerle bir olan Japonya ve Almanya aradan 70 sene geçti ve dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alıyor. Bu iki ülke dünyayı ekonomide yönetiyor. Bunun sebebi de girişimciler. Tek kurtuluş ülkede girişimci yetiştirmek. Birçok ülke sadece girişimci yetiştirmiyor ithal ediyor. Silikon Vadisi'ne bakın yatırımcıların yüzde 51'i ABD dışında doğmuş. Türkiye'de 1 milyon 500 bin işletme var. 15 milyon istihdam var. Her girişimci iş demek. İnsana en faydalı olacak iş bir kişiye iş ve aş vermektir. Anadolu bununla gurur duyuyor. Her yıl 1 milyon istihdam artışı var. Her yıl en azından 100 bin genci girişimci olarak çıkartmalıyız."

'HAYALLERİNİZDEN VAZGEÇMEYİN'

TOBB bünyesinde 9 bin kadının genç kızları girişimciliğe heveslendirmek için çalıştığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de girişimciliğin moda olmasına en büyük katkıyı verenlerden biri olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, gençlere şu tavsiyeleri verdi: "Her şey hayal ile başlar. Hayallerinizden vazgeçmeyin. 'Hayal gücü olmayan insanın kanatları yoktur' demiş Muhammed Ali. Çok çalışmadan başarı gelmiyor. Cesur olup kaybetmekten korkmamamanız lazım. Bugün sermayeye ihtiyaç yok. Bugünkü girişimciliğin sermayesi tek bir bilgisayardır. Son 40 yılda tarım ihraç eden bir ülkeden sanayi ülkesi haline geldik. Türkiye 3 milyar dolar ihracat yapıyordu yüzde 92'si tarım ürünüydü. Yıllar içinde ticaret ilişkileri değişti ve gelişti. Avrupa'nın en çok otomobil ithal ettiği ülke Türkiye. Dünyanın en kaliteli malını üretiyoruz. Biz bunu 40 senede yaptık. Geleceğimiz gençlerimiz bizden sonra bize yakışır şekilde ülkeyi dünyanın en büyük ekonomisi haline getirecek. Kimseyi ötekileştirmeyin. Hiçbirimizin parmak izi birbirine benzemiyor. Farklı olacağız. Oturup tartışacağız."

Konuşmaların ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tasarlanan bir halı hediye edildi. Fakülte birincisi öğrencilerin protokol ile toplu fotoğraf çekiminden sonra 2019- 2020 akademik yılı açılış töreni sona erdi.



