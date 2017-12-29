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Hisarcıklıoğlu'ndan Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na taziye ziyareti

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hayatını kaybeden Zonguldak Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker için yönetim kurulu üyelerine taziye ziyaretinde...

Hisarcıklıoğlu'ndan Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na taziye ziyareti

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hayatını kaybeden Zonguldak Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker için yönetim kurulu üyelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetiker, önceki gün yaşamını yitirdi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bugün Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na taziye ziyaretinde bulundu. Hisarcıklıoğlu'nu başkanvekili Serkan Yalçın karşıladı. Yaşar Tetiker'i 1992 yılından beri tanıdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "O günden bu yana odalar birliği camiası içinde en aktif ve en bilinen başkanlarımızdan bir tanesiydi. Allah makamını cennet etsin. Ne ölüm ne de doğum ikisi de elimizde değil. Onun için hepimizin gideceği yer orası. Allah günahlarını affetsin. Bu dünyada yaptığı hayırları, inşallah öteki tarafta da ona günahlarının kefareti olur. Ereğli Ticaret ve Sanayi odamıza, yönetimine, meclisi ve üyelerine taziyelerimi iletiyorum" dedi.

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