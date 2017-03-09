Hisarcıklıoğlu: İpek Yolu'nun yerini internet aldı

Hilmi DUYAR- Coşkun YAMAN/BALIKESİR, () - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nda ticaretin kurallarının değiştiğini söyleyerek "Eskiden tarihi İpek Yolu vardı, Baharat Yolu vardı. Bu devrin ticaret yolu ise internet" dedi.

TOBB ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, Turkcell ana sponsorluğunda, EticaretSEM tarafından organize edilen 'Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın üçüncüsü Ankara ve Antalya'nın ardından bugün Balıkesir'de Balkonuk Center'da gerçekleştirildi. Balıkesir Sanayi Odası ile Ticaret Odası'nın ev sahipliğindeki toplantıya Vali Ersin Yazıcı ve AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'la Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açılış konuşmasında dünyada ticaretin yeni kurallarını anlattı. Teknolojinin sadece laf üretmek için kullanılmasını eleştiren Hisarcıklıoğlu'nun, "Şu salonda internet kullanan, akıllı telefonu olan kaç kişi var?" sorusu sonrası tüm salon el kaldırırken, "İnternet üzerinden mal satan ya da ihracat yapan kaç kişi var?" sorusuna ise çok sınırlı sayıda el kaldırılması dikkat çekti. Hisarcıklıoğlu bunun üzerine "İşte mesele bu. İnternet bağlantısında, akıllı telefon kullanımında en gelişmiş ülkelerden daha iyiyiz. Nüfusumuzun yüzde 90'ı mobil bağlantıya sahip. Peki ne yapıyoruz internette? Facebook kullanıcı sayısında 6'ncıyız. Instagram kullanıcı sayısında 4'üncüyüz. Sosyal medyada geçirilen vakit itibariyle dünya 9'uncusuyuz. Ama elektronik ticaret deyince ilk 25 ülke içinde bile yokuz. İş yapmaya gelince biz çok geriden geliyoruz. Gelişmiş ülkelerde ticaretin yüzde 10'u online yapılıyor. Bizde ise toplam perakende ticaretin sadece yüzde 2'si elektronik mecradan yapılıyor. İhracat çok daha düşük. Yani onlar teknolojiyi ve interneti para kazanmak için kullanıyor, biz sosyal medyayı birbirimize laf yetiştirmek için, birbirimize küfretmek kullanıyoruz. Teknolojiyi laf üretmek için değil, iş üretmek için kullanalım" dedi.

İNTERNETTEN TİCARET

Elektronik ticaret devriminin ıskalanması halinde 200 yılın daha kaybedileceğini vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, eskiden ticaret yolunun üzerindeki ülkelerin ve insanların zengin olduğunu hatırlatarak "Tarihi İpek Yolu vardı, Baharat Yolu vardı. Bu devrin ticaret yolu ise internet. Yani artık ticaret yolu her evin, işyerinin içinden geçiyor. Balıkesir'in bir ilçesinde örneğin Susurluk'ta ürettiğin bir ürünü, Avustralya'nın en ücra köşesine bir tuşla satabiliyorsun. Artık şikayet dönemi bitti. Bu devrimde dünyanın en ilerisinde olmamız lazım. Zengin olmanın yolu ticaretten geçer. Bu devrimde dünyanın en ilerisinde olmamız lazım " diye konuştu.

TEKNOLOJİ KULLANAN BÜYÜYOR

Bir süre önce Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini açıkladıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, bu şirketlerin ortak özelliğinin işlerinde teknolojiyi sonuna kadar kullanmaları olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Bakın sadece elektronik ticareti kullanıyor demiyorum. Bu şirketler teknolojiyi her alanda kullanıyor. Tedarikte kullanıyor, üretimde kullanıyor, satışta kullanıyor, ürün takibinde kullanıyor. Siz de büyümek istiyorsanız teknolojiyi kullanmalısınız" dedi.

CEO'LAR KONUŞTU

E-ticaret sistemlerinin, teknoloji mentorluğunun ve dijital dönüşüm süreçlerinin gündeme alındığı etkinlik, alanından uzmanların sunumlarıyla devam etti. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte sektöre dair inovatif çözümler ve sorunlar masaya yatırıldı.

EticaretSEM kurucusu ve TOBB e-ticaret Meclis Başkan Yardımcısı Mertem Özdemir, eticaretle sınırların kalktığını vurgularken, "Teknolojiyi işinize entegre ettiğiniz sürece başarılı olursunuz" dedi.

Düşyeri CEO'su Ayşe Şule Bilgiç, Türkiye'deki ilk çizgi film olan Pepee'nin yaratılmasında yaşadıklarını anlatırken, "Yürekten bir şey yapmayı kafanıza koyarsanız evren size yardım etmeye başlıyor. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmiyor" dedi.



FOTOĞRAF