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Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmeliyiz (2)

BANKALARIN TUTUMUNDAN TÜCCARLAR VE SANAYİCİLER OLARAK RAHATSIZIZ TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir restoranda düzenlenen 'Sanayi Kenti Karabük'ün Ekonomik Geleceği' konulu istişare toplantısına...

Hisarcıklıoğlu: Gençlerimizi, kadınlarımızı girişimciliğe teşvik etmeliyiz (2)

BANKALARIN TUTUMUNDAN TÜCCARLAR VE SANAYİCİLER OLARAK RAHATSIZIZ
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir restoranda düzenlenen 'Sanayi Kenti Karabük'ün Ekonomik Geleceği' konulu istişare toplantısına katıldı. Hisarcıklıoğlu, bankaların son dönemdeki tutumundan tüccar ve sanayiciler olarak rahatsız olduklarını belirterek, "Kredi maliyetlerinin yükselmesi, kredi vermekteki zorlaştırmalardan reel sektör çok zor durumda kalıyor. Bunun bir an önce çözülmesi lazım'' dedi.
Filyos Liman Projesi'nin özellikle Karabük için önemli olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, ''Çelik bizim için, Karabük için önemli. Dün ABD Başkanı bir açıklama yaptı. Özellikle bizi, Karabük'ü çok ilgilendiriyor. 'İthal çeliğe yüzde 25 ek gümrük vergisi koyuyorum' dedi. Bizim gibi dünya çapında çelik üreticisi olan ülke için bu bizi sıkıntıya sokacak bir iş. Şu anda dünyanın en büyük 10'uncu çelik üreticisiyiz. Bu bizi sıkıntıya sokacak. Bunun çözülmesi çok önemli. Eğer dünya bu şekilde, her ülke korumacı tavır içine girerse, bakınız dünyada bütün savaşlar ekonomiden çıkmıştır. Birinci, İkinci Dünya Savaşlarının çıkma sebepleri budur. Dünya ekonomisi içine kapanırsa, Allah korusun dünyayı felaket bekliyor haberiniz olsun. Herkes aklını başına alsın. İş dünyalarında görüş ayrılığımız yok. Ama maalesef popülist bu tür söylemlerle güya kendi ülkesindeki çelikçileri koruyormuş gibi yapıp dünyayı sıkıntıya sokar bu işler" diye konuştu.
Konuşmasının ardından toplantı salonundan canlı bağlantı yoluyla Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Yüksek Okulu'nun açılışı yapıldı. Hisarcıklıoğlu'na kendi resminin bulunduğu tablo ile çeşitli hediyeler verildi.

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