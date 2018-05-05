Hisarcık'ta 'Tahta Araba Yarışları'

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, 'Tahta Araba Yarışları' etkinliği düzenlendi.Hasanlar Ortaokulu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen tahta araba yarışlarına 15 öğrenci katıldı. Öğrenciler kendi tasarımları olan tahta arabaları kullandı, okul önünden Hasanlar Mahallesi çıkışına kadar olan parkurda yarıştı. Etkinliği Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş ile Belediye Başkanı Fatih Çalışkan da izledi.Yarışma sonunda birinci olan Ahmet Demir'e dizüstü bilgisayar, ikinci Halil Can Çınar'a bisiklet, üçüncü Mustafa Arslan'a tablet verilirken. Ali Yahya Taşdeler'in arabası ise en iyi tasarım ödülünü kazandı. Taşdeler'e de bisiklet verildi.Etkinlikte matrak ve yüz boyama oyunu ile palyaço gösterileri ilgi gördü. Konuklara da kadınların yaptığı gözlemeler ikram edildi.Hasanlar Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi:"4 sene önce acaba yapsak nasıl olur diyerek başladığımız etkinliğimiz sizlerin de ilgisiyle bizim bile tahmin edemediğimiz bir şekle büründü. Geçmişimizin vazgeçilmez eğlencesi olan, kendi emeğimizle yaptığımız tahta arabaları bugün burada görmek eminim çoğumuzu heyecanlandırmıştır. Tabi o zamanlar bilgisayar, internet ve cep telefonu yok, herkes kendi oyuncağını yapardı. Ama günümüzde çocuklarımız cep telefonsuz, internetsiz yaşayamaz duruma geldiler. Onları bu boşluğun içinden alarak kendi arabalarını kendi oyuncaklarını yapan, sosyalleşen, eğlenen, eğlenirken öğrenen bireyler olarak hazırlamaya çalışıyoruz."

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