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Hırvat ressam Bengez'in sergisi İstanbul Havalimanı'nda açıldı

GENEL 15.01.2020, 17:05
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Hırvat ressam Bengez'in sergisi İstanbul Havalimanı'nda açıldı

Enver ALAS/İSTANBUL,()-İSTANBUL Havalimanı'nda Hırvat Ressam Miljenko Bengez'in eserlerinden oluşan 'Hırvatistan ve Türkiye Akdeniz Bağlantıları Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı. Serginin açılış töreninde konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sergiye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, "İstanbul Havalimanı'nın çağdaş sanata olan katkısı sürecek" diye konuştu. 
İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde düzenlenen serginin açılışına Ressam Miljenko Bengez ve Kadri Samsunlu'nun yanı sıra İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin, eski futbolcu ve Hırvat teknik direktör Stjepan Tomas ile davetliler katıldı.
Törenin açılışında konuşan Kadri Samsunlu, teknolojisiyle, mimarisiyle, yolcu memnuniyeti için sunduğu olanaklarla küresel bir 'hub' olan İstanbul Havalimanı'nın kültür-sanat faaliyetlerine verdiği değerle ön planda olmaya devam edeceğini söyledi.

"YAŞAM VE SANAT ALANI OLMASI İÇİN ADIMLAR ATIYORUZ"
Hırvatistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen, Bengez'e ait 23 eserin yer aldığı sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Samsunlu, "İstanbul, dünya tarihine yön vermiş, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli bir kültür şehri olarak kültürlerin kesişme noktasında yer alıyor. İstanbul Havalimanı olarak, insanların yeni yerler keşfetmesine olanak sağlayan bir durak olduğumuz için, farklı ülkelerin sanatçılarına ve eserlerine kucak açıyor, sanatın da uluslararası 'hub' olmak için adımlar atıyoruz. İstanbul Havalimanı olarak sadece bir havalimanı olmaktan öte aynı zamanda bir yaşam ve sanat alanı olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.
Sergideki resimlerde, iki ülke arasındaki kardeşliği pekiştiren en önemli bağ olan Akdeniz şehirlerini ve gündelik yaşamın yansıtıldığını belirten Samsunlu, "Sergi, Türkiye ile Hırvatistan'ı daha da birbirine yakınlaştıracak. Miljenko Bengez gibi önemli bir sanatçının eserlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyuyor, İstanbul Havalimanı'nın çağdaş sanata olan katkısının süreceğini sizlerin vasıtasıyla bir kez daha duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. 

ŞANLI: İSTANBUL HAVALİMANI HIRVATİSTAN'A DA HİZMET VERECEK
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Şanlı ise, konuşmasında komşu ülkelerle ilişkilerin tarihsel boyutlarını anlatarak, Hırvatistan'ın Türkiye'nin en doğu sınırından daha yakın olduğunu söyledi. Hırvatistan ile çok ciddi ortak kültür ve değere sahip olduklarını ifade eden Şanlı, "Ressam Miljenko Bengez'in böyle eserleri burada teşhir etmiş olmasından dolayı çok mutluyum. Çünkü, bu sergi havalimanımızın konumlandırılması noktasında ne kadar önemli ve yakın ilişki içinde olduğumuzu gösteriyor. İstanbul Havalimanı Hırvatistan'a dünyada birçok noktadan daha yakın. Bu havalimanının Türkiye'nin yakın coğrafyasının dünyaya açılan kapısı olarak Hırvatistan'a da hizmet vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. 
Hırvat ressam Bengez ise resimlerinde Akdeniz'in mimari tarihi ile Amsterdam, Paris veya New York gibi birçok şehrin kentsel manzaraları ile ilişkili olduğunu belirtti. Doğal dünyanın güzelliğini, rengin parlaklığını ve kendisine ilham veren alanın genişliğini açıklamak için görsel dili kullandığını kaydeden Bengez, "Yapmaya çalıştığım şey aslında insanları bazı şeylere yaklaştırmak çünkü sanat paylaşılan bir şey. Eğer bir tecrübeyi paylaşmayı bilmiyorsanız sanatçı olamazsınız" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından sergiyi gezen Samsunlu, Şanlı ve Başkonsolos Zerec, Bengez'den resimler hakkında bilgi aldı. Bengez'in 23 eserinden oluşan sergi 20 Ocak'a kadar açık kalacak, İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcular ise ziyaret edebilecek.  

(FOTOĞRAF)
 

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