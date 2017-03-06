Hırsızlıktan aranırken esrarla yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, polisin yol denetiminde durduğu bir otomobilde, hırsızlık suçundan arananan bir kişi yarım kilo toz esrarla yakalanıp, gözaltına alındı.Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, hafta sonu ilçe girişinde yol denetimi yaptı. Dün yapılan denetimler sırasında sürücüsünün tedirgin davranışlarından şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsü R.A.'nın kimlik sorgulamasında hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı. Polisin, R.A.'nın otomobilinde yaptığı aramada ise yarım kilo toz esrar ele geçirildi. R.A., gözaltına alındı. R.A.'nın işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.FOTOĞRAF