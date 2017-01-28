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Hırsızlık çetesi çökertildi; birbirlerinden bile çalmışlar(ek bilgi)

İSTANBUL, İzmir ve Elazığ'da 3 ay içinde yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yapan 18 kişilik şebeke İstanbul polisi tarafından çökertildi.

Hırsızlık çetesi çökertildi; birbirlerinden bile çalmışlar(ek bilgi)

İSTANBUL, İzmir ve Elazığ'da 3 ay içinde yaklaşık 3 milyon liralık hırsızlık yapan 18 kişilik şebeke İstanbul polisi tarafından çökertildi. Şebeke üyelerinin İzmir'de meydana gelen 1 milyon liralık hırsızlık olayının da failleri olduğu belirtildi.

Hırsızlıklarda çocukları kullanan şebeke üyelerinin, öğle saatlerinde boş olduğunu tespit ettiği evlere kapılarını kırarak girdiği öğrenildi. Polisin telefon dinlemesi sırasında, şüphelilerin birbirlerinin cep telefonlarını ve paralarını da çaldığı ortaya çıktı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları var. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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