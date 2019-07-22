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Hırsızlar, vatandaşları döner bıçağıyla kovaladı

BAŞAKŞEHİR'de bir iş yerinden kasa çalan hırsızlar, kendileri fark eden vatandaşları döner bıçağı ve sopalarla kovaladı. Hırsızlık ve kovalamaca anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Başakşehir'de...

Hırsızlar, vatandaşları döner bıçağıyla kovaladı
BAŞAKŞEHİR'de bir iş yerinden kasa çalan hırsızlar, kendileri fark eden vatandaşları döner bıçağı ve sopalarla kovaladı. Hırsızlık ve kovalamaca anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay Başakşehir'de önceki gün meydana geldi. Gece saatlerinde iş yerinin önüne lüks bir araçla gelen altı şüpheli, iş yerini ve çevresini gözetledikten sonra iş yerinin kapısını açtı. 6 şüpheliden 2'si iş yerindeki kasayı almak için içeri girdi. Bu sırada hırsızları fark eden iki vatandaş iş yerine doğru yöneldi. Arabada bekleyen hırsızlar bir anda arabadan çıkarak vatandaşları döner bıçakları ve sopalarla kovalamaya başladı. Kasayı alan hırsızlar geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. 

DÖNER BIÇAKLI KOVALAMA ANLARI KAMERADA
Çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, hırsızlar lüks bir araçla iş yerinin önüne yanaşıyor. Bir süre bekleyen hırsızlar daha sonra iş yerine giriyor. Bir hırsız içeride kasayı çalmaya çalışırken, diğerleri araçta bekliyor. Vatandaşlar içerideki hırsızların yanına gelirken, araçtaki şüpheliler döner bıçakları ve sopalarla, vatandaşları kovalamaya başlıyor. Hırsızlar geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaşıyor. 

(FOTOĞRAFLI) 


 

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