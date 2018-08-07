Hiroşima katliamının 73’üncü yıldönümü Beylikdüzü’nde anıldı

Hiroşima Katliamı’nın 73’üncü yıldönümünde atom bombası atılması sonucu hayatını kaybeden 140 bin kişi Beylikdüzü Japon Bahçesi’nde düzenlenen törenle anıldı.

Beylikdüzü Belediyesi Hiroşima'ya ABD tarafından atılan atom bombasıyla hayatını kaybeden binlerce kişiyi unutmadı. Katliamın 73’üncü yıldönümünde bir anma töreni düzenlendi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Beylikdüzü Belediyesi’nin organize ettiği tören, Beylikdüzü Yaşam Vadisi Japon Bahçesi’nde gerçekleşti.

Törende, 6 Ağustos 1945 yılında Japonya’da Hiroşima’ya atom bombası atıldığında 2 yaşında olan ve hiçbir şekilde yaralanmamasına rağmen, bombanın etkisi ile 12 yaşında çaresiz bir hastalık sonucu ölen SadakoSasaki ve 140 bin kişi anıldı.Programda Sadako Sasaki’nin trajedik yaşam öyküsü hakkında bilgiler verildi. Çocukların şiirler okuduğu anma programında birlik ve barış mesajları verildi.

“KENDİMİZİ SADAKO SASAKİ’NİN YERİNE KOYARAK BURADA VİCDANI VE BARIŞI DİLEYECEĞİZ”

Anma programına katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,”Dünya’nın beklide en trajetik gününde Hiroşimaya atılan bombadan dolayı hastalanan bir çocuğumuzun hayatını kaybetsinden sonra anılmasıyla ilgili simgesel bir öyküsü olan kızımız. Burada asıl olan çocuklarımızla bir vicdanı yakalama arzumuz, bir barışı yakalama arzumuz, dünya’ya, yaşadığımız ortama, Türkiyemize ve her yere barışı ve sevgiyi aşılama arzumuz var. Bunu burada çocuklarımızla ve gençlerimizle beraber yapacağız. İnanıyorum ki bu duyguyu hisseden, acıyı anlayan herkes acıdan uzak, acı üretmekten uzak tam aksine sevgiyi üreten, barış üreten ve vicdan üreten bir kimliğe bürünür diye düşünüyorum. İstanbul’un en güzel parklarından birinde Japon bahçesinde Japonya da bu trajedik olayı yaşayan bir çocuğun yerine kendimizi koyarak burada vicdanı ve barışı dileyeceğiz” dedi.

(GÖRÜNTÜLÜ-FOTOĞRAFLI)