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Hintli çiftin milyon dolarlık 25'inci evlilik yıl dönümü kutlaması

GENEL 22.01.2020, 14:52
Hintli çiftin milyon dolarlık 25'inci evlilik yıl dönümü kutlaması
LÜKS Hint düğünlerinin son dönemde en gözde merkezlerinden biri olan Antalya'da, Titanic Mardan Hotel'de Hindistanlı zengin bir çift evliliklerinin 25'inci yıl dönümünü kutladı. Özel davetli 400 kişinin katıldığı milyon dolarlık kutlamada tıpkı düğün gibi 3 gece 4 gün sürdü.
Lüks ve eğlencenin sınır tanımadığı düğünleriyle meşhur Hintlilerin son yıllarda, milyon dolarlar harcanan bu düğünlerinin merkezi olan Antalya'da, Hintli bir inşaat firması sahibinin evliliklerinin 25'inci yıl dönümünü de tıpkı düğün gibi kutlanıyor. Çiftin milyon dolarlık kutlama töreni için Hindistan'dan 400'e yakın özel davetli geldi.
Başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin çeşitli turistik merkezlerinde bugüne kadar birçok Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren Inventum Global, Ocak ayında Hindistan'dan ikinci grubunu da getirdi. Türkiye'de yılın ilk Hint düğününü 15- 19 Ocak tarihlerinde gerçekleştiren Inventum Global, bu grubun hemen ardından 20- 23 Ocak tarihlerinde de ikinci büyük Hint grubunu da Titanic Mardan Palace'a getirdi. İsmi gizli tutulan ünlü bir Hintli iş adamı ve Sırp gelinin bu lüks düğünü, aynı zamanda 2020 yılında ülkemizde gerçekleştirilen ilk Hint düğünü oldu.
Bu düğünün hemen ardından da 20- 23 Ocak tarihlerinde yine aynı otelde, Hintli inşaat firması sahibinin 25'inci evlilik yıl dönümü kutlanıyor. Hindistan iş ve sosyete camiasının önemli isimlerinin de davetli olarak katıldığı 25'inci yıl dönümü kutlamaları için de Hint düğünlerinin gösterişli seremonilerine benzer birçok özel etkinlik hazırlandı.
Otelin farklı alanlarında konuklar için her güne ayrı olarak özel dekorlar, sahne şovlarıyla görsel şölen yaşatılıyor. Bütçesi saklı tutulan ve hazırlıklarının aylarca sürdüğü belirtilen özel yıl dönümü için misafirlerin Hindistan ve dünyanın farklı şehirlerinden Antalya'ya geldiği açıklandı. Yolcuların büyük çoğunluğunun ise Delhi'den direkt Antalya'ya özel bir charter uçakla getirildiği ve uçuşların Türk taşıyıcı şirketlerle gerçekleştirildiği kaydedildi.
Inventum Global ortağı Asil Akar, 400 kişilik grubun katıldığı bu organizasyonun aslında evlilik yıl dönümü olduğunu söyledi. Yıl dönümü kutlamasının tıpkı düğün gibi 3 gece 4 gün süreceğini anlatan Akar, bu yıl firma olarak 200'ye yakın Hint düğünü planlamaları olduğunu ve Antalya'nın yanı sıra İstanbul ve Bodrum'un da seçildiğini söyledi.
ANTALYA'YA ÇOK TALEP ALIYOR
Hint düğünlerinin Türkiye'deki düğünler gibi aslında 3- 4 gün sürdüğü, otelde yapmalarının sebebini ise akrabaların daha çok birbiriyle vakit geçirip, hasret giderebildiklerini söyleyen Akar, “Ses, ışık dekor gibi bizim yaptığımız özel hazırlıkların yanı sıra Hindistan'dan gelen özel aşçılar burada yemekleri, tatlıları hazırlıyorlar. Çünkü normal Hint mutfağının yanında düğüne özel Hint yemekleri de var" dedi.
Organizasyonun düzenleyicilerinden Hindistanlı Beautiful Wedding isimli firmanın sahibi Aditya Jain, Antalya'da düzenlediği ikinci büyük organizasyon olduğunu belirterek, “Antalya bu tür organizasyonlar için gördüğüm en iyi yerlerden biri. Otellerin altyapısı çok iyi ve büyük organizasyonlar için bize çok rahatlık oluşturuyor. Antalya'ya çok talep alıyoruz. Önümüzdeki Aralık'ta da büyük bir organizasyonum daha var. Eminim ki Antalya'da senede 10 organizasyon yapabilecek duruma geleceğim" dedi.
Hint iş dünyası ve sosyetesinin de katıldığı kutlamanın ülke tanıtımı açısından da iyi bir fırsat sunduğuna dikkat çekilen kutlamayla ilgili, ismi gizli tutulan ünlü iş insanının 8 ülke ve 17 şehir arasından Antalya'yı tercih ettiği belirtildi.
YENİ PAZAR HİNDİSTAN
Hindistan'ın Türkiye için yeni bir potansiyel Pazar olduğunu belirten Inventum Global ortağı Bünyat Özpak ise, “Daha önce olmayan bir pazarı ülke turizmimize kazandırıyoruz. Gelmeyecek olanı büyük çabalarla getiriyoruz. Tabiri caiz ise tarih yazıyoruz. Bu pazara girdiğimizde Hindistan'da Antalya'yı sokaktaki insanı zaten geçin, turizm sektörü yetkilileri ve profesyonel acenteciler bile doğru düzgün bilmiyorlardı. Büyük bir çoğunluğu Antalya'nın, Bodrum'un adını dahi duymamıştı" dedi.
UÇUŞ MESAFESİ 6-7 SAAT
Son 6- 7 yıldır Hindistan'a sayısını dahi hatırlayamayacakları kadar gidip, geldiklerini söyleyen Özpak, şöyle konuştu:
“Her kapıyı çaldık. Her mecrada yorulmadan ve yüksek sesle ülkemizi anlattık. Bize ve ülke turizmine faydası olacağına inandığımız kim varsa tuttuk kolundan Türkiye'ye getirdik, şehir şehir gezdirdik, tanıttık, öğrettik, sevdirdik. Çok büyük bir umut, zaman, para ve enerji harcadık. Ülkemizi en iyi şekilde tanıttık, en güzel özelliklerini gösterdik ve en sonunda kalplerine girdik ve onları inandırdık. Ocak ayı gibi düşük sezon bir dönemde, Hindistan gibi en yakın noktasının 6-7 saat uçuş mesafesinde olduğu ve bizi diğer ülkelere nazaran çok daha az tanıyan bizim için yeni bir pazardan yeni yılın ilk ayı itibarı ile ikinci grubumuzu yapıyoruz. Hint grup pazarında 2020 yılına hızlı bir başlangıç yapmaktan dolayı mutluyuz."

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