Hint keneviri yetiştiricileri fotopakana yakalandı
Manisa'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda, Hint keneviri ele geçirildi. Yaban hayatı kontrol için araziye yerleştirilen fotokapan görüntülerinden de Hint kenevirlerini ektiği belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı. Salihli İlçe Jandarma...
Manisa'nın Salihli ilçesindeki ormanlık alanda, Hint keneviri ele geçirildi. Yaban hayatı kontrol için araziye yerleştirilen fotokapan görüntülerinden de Hint kenevirlerini ektiği belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Şirinyer Mahallesi Çukur Tarla mevkisindeki ormanlık alana Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Uyuşturucu arama köpeği 'Volta' ile bölge, geçen cumartesi günü kontrol edildi. Ormanlık alana damlama sulama sistemi kurulduğu belirlendi, ekili 785 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ekimi kimin yaptığının tespiti için çalışma yapan jandarma ekipleri, yaban hayatını takip etmek için araziye yerleştirilen fotokapanları da kontrol etti. Fotokapan görüntülerini inceleyen ekipler, ekimi Ü.Ş. (33) ile Y.A.'nın (45) yaptığını tespit etti. Geçen pazartesi operasyon yapan ekipler, Ü.Ş. ve Y.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:50
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:39
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2