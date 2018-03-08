Hilton Bosphorus'tan 'Yerel Mutfak Global Lezzet' projesi (2)

Murat DELİKLİTAŞ - Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL () - HİLTON İstanbul Bosphorus'un gerçekleştirdiği "Yerel Mutfak Global Lezzet" projesi Adana mutfağından yemeklerin sunumuyla start aldı. Ünlü isimlerin de katıldığı sunumdaki yemekler Adana Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından yapıldı.

Hilton İstanbul Bosphorus tarafından, Türkiye'nin lezzetlerini dünyaya tanıtmak amacıyla hayata geçirilen "Yerel Mutfak Global Lezzet" projesi kapsamında, Adana mutfağının yöresel lezzetleri, bir lansmanla sunuldu. Otel içindeki Lalezar Meyhanesi'ndeki lansmana, aralarında Ece Vahapoğlu, Timur Savcı, Serhan Onat, Birol Güven, Tamer Karadağlı, Zeydan Karalar, Tayyar Zalimoğlu, Hazer Amani, Akasya Asıltürkmen, Hatice Şendil ve Burak Sağyaşar'ın da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, otelin mutfağı, ekonomik yönden kalkınmak ve unutulmaya yüz tutmuş kültüler değerlerin yaşatılması için bir araya gelen kadınların oluşturduğu Ceyhan İlçesi Kınalıeller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi'nin 4 üyesine teslim edildi. Kadınların yaptığı, yüksük çorbası, güveç, nohutlu patlıcan dolması, ıspanaklı köfte, bartavit, paşa öfelemeci, teretür, muhammara gibi yemek ve mezeler ile karakuş ve taş kadayıf tatlılarından oluşan menü lansmanda davetlilere sunuldu.

"ADANA TAVASI, YÜZÜK ÇORBASI..."

Tanıtıma katılan Adana Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Kayalar, Kınalı Eller Kooperatifi'nin Adana'nın güzelliklerini, orada yetişen ürünleri ülkeye ve dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıktığını belirterek " Daha çok kadınların ön plana çıktığı bir organizasyon. Kadınların daha çok ön plana çıkması, özgür olması lazım. Adana genelde kebapla anılır. Kebap çok baskın olduğu için hep kebap söylenir ama bugün Adana'nın diğer farklı lezzetlerinden tadacak insanlar. Ispanaklı köfte, Adana tavası, yüzük çorbası... Bunlar sadece Adana'da olan yemekler" dedi.

"HİLTON OTELİ OLARAK BİZ YEREL KÜLTÜRLERİ DESTEKLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Hilton İstanbul Bosphorus Müdürü, Tolga Aytan ise "Hilton Oteli olarak biz yerel kültürleri desteklemeye çalışıyoruz. Özellikle gastronomi alanında. Kınalı Eller Kooperatifi ile yeni tanıştık. Adana yerel lezzetlerinin İstanbul'da tanıtımını yapmak istedik. Dünya Kadınlar Günü ile de bir şekilde bağlantısını kurmak istedik. Yerel lezzetlerin gelişimi açısından elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra bu çalışmalar devam edecek. Adana ile başlamak isabetli bir karar oldu. Devamı gelecek" diye konuştu.

Projenin yiyecek, içecek festivali olarak düşünülmemesi gerektiğinin altını çizen otelin Yiyecek ve İçecek Operasyon Müdürü Hasan Sabuncu şunları söyledi:

Adana yemek festivali yapmıyoruz. 63 yıllık Hilton hayatına baktığınızda ulusal ve uluslararası çok festival yaptık. Türkiye'de ilk olan bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burada sosyal sorumluluk projesi adı altında köylerde yaşayan çok kabiliyetli, mesleki becerileri yüksek olan ama keşfedilmemiş olan kadınlarımızı gün ışığına çıkarmak istiyoruz. Bunu Kadınlar Günü sebebiyle başlatıyoruz. Bu çalışmalarımız Türkiye'nin 7 bölgesinde yine bu tarz köylerde yaşayan gün yüzüne çıkaracak projeye başlıyoruz. Sadece şehirlerde yaşan kadınlarımızın değil, köylerde yaşayan kadınlarımızın da istihdam yaratılarak, emeğinin karşılığını alacağı, para kazanacağı, ailesine ve çocuklarına katkı sağlayacağı bir ortam yaratmaya çalışıyoruz.

"GEÇMİŞLE GELECEĞİN KOPUKLUĞUNU GİDERECEĞİZ"

Kınalı Eller Salmanbeyli Kadın Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüsniye Gül de "Biz Adana'da Kınalı Eller Kadın Hareketi olarak başladık. 14 tane değişik meslek kolundan üniversite mezunu kadın, 'Bu Cumhuriyet'e bir borcumuz var' diyerek kırsaldaki kadınların kalkınması için bir proje gerçekleştirdik. Bunun ilk basamağında Salmanbeyli Köyü'nde başladık. 2 yıldan beri biz bunun alt yapısını oluşturuyoruz. Kadınlarımıza hem doğru pişirme teknikleri, hem hijyen, hem de sunum teknikleri ile ilgili dersler aldırdık. Şu anda projemiz yürürlüğe girdi. Zeydan başkanımız bizim imalathanemizi yapıyor. Köy turizmi olacak. Geçmişle geleceğin kopukluğunu gidereceğiz. Kültürel anlamada yemeklerimizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi bir sonraki nesile aktarmayı hedefliyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri kayıt altına alıyoruz" diye konuştu.

Aşçılarından Vahide Demir ise , "Zaten biz bu yemekleri kendi evimizde yapıyoruz. 'Hiç olmazsa tanıtalım' dedik. Bizim lezzetlerimizi herkes tatsın istedik" dedi. Adana'nın yöresel yemekleri, 8-910 Mart tarihlerinde, Hilton İstanbul Bosphorus Lalezar Meyhanesi'nde, orijinal menünün yanı sıra misafirlere sunulacak.

