Hilal-i Ahmer sergisi Antalya'da

TÜRK Kızılay’ının 'Hilal-i Ahmer Koleksiyonu' sergisi, Fraport- TAV Antalya Havalimanı'nda sergileniyor.Türk Kızılay’ının 150'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, farklı disiplinlerden 61 sanatçı tarafından tasarlanan hilal heykelleri, Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde sergileniyor. Cumhurbaşkanlığı himayesindeki 'Türk Kızılay 150. Yıl İletişim Etkinlikleri Projesi' kapsamında oluşturulan koleksiyonla Kızılay'a yönelik farkındalığın artırılması amaçlanıyor. Antalya Havalimanı TAV Genel Müdürü Deniz Varol, Hilal-i Ahmer sergisine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını söyledi. Yıl boyunca birçok sergi açtıklarını kaydeden Varol, "Bu seferki sergimiz çok özel. Kızılay çok köklü kurumumuz. 150'nci yıl kutlamaları kapsamında bu özel etkinliğe imza attılar. Hilal-i Ahmer koleksiyonunu gösterime açtık. Yolcularımız buradaki eserleri inceleyerek özel anılar biriktirecek. Bu sergi aynı zamanda bir insanı yardım organizasyonu" dedi.Hilal-i Ahmer sergisinde yer alan eserlerin bir kısmının satılık olduğunu söyleyen Antalya Havalimanı Fraport Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz ise "Bu sergiden elde edilecek gelir Türk Kızılayı'na gidecek. Onlar da ihtiyaç sahipleri için kullanacak. Bu da bizim için sergiyi daha önemli kılıyor" diye konuştu.35 eserin yer aldığı sergi, 26 Ekim'e kadar açık kalacak.