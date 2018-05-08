Hilal Alper AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı oldu

DİYARBAKIR, () - BANKACILIK Sektöründe 10 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde yöneticilik ve şube müdürlüğü yapmakta olan Hilal Alper, 24 Haziranda yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayı oldu.

ALPER'DEN ADAYLIK AÇIKLAMASI

Halk Bankası’nda 10 yılı aşkın süredir çalışan Alper'in adaylık açıklaması şöyle:

"Siyaset ve finans alanındaki eğitim ve deneyimlerimi sentezleyerek Diyarbakır’a daha fazla fon kaynağı sağlamak, kadınlarımız ve gençlerimize yeni iş olanakları sunacak projeler üretmek istiyorum. Şiddetle, terörle, kanla, faili meçhulle anılan bir şehir değil kalkınma, üretim ve kültürüyle tanınan,terörün esir aldığı değil eğitim ve kültürün hakim olduğu bir şehir olmak için çalışacağım. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçelerini tüm dünyaya tanıtacak ilimizin turizmini canlandıracak kültür festivalleri düzenlemek suretiyle ülkemizin tüm dünyaya açılan uluslararası kültür penceresi olmayı hedefliyorum.

"Şehrimizin takımı Diyarbakırspor'u süper lige taşıyacağız. Diyarbakır ekonomisinde gençler ve kadınların üretkenliğini arttıracağız, gençlerimize yazılım, teknoloji geliştirme atölyeleri kuracağız. Gençlerimizi madde bağımlılığından, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak kişisel gelişim merkezleri oluşturmak suretiyle yaratıcılıklarını ortaya çıkaracağız. Şehrimize has bir kültür oluşturup her evlilik ya da doğumda 1 adet ağaç fidanı dikimini uygulanabilir hale getirip yeşil bir Diyarbakır'ı inşa edeceğiz."

HİLAL ALPER KİMDİR?

1979 yılında Diyarbakır’da doğdu. Orta öğrenimini Ağrı’nın Patnos ilçesinde, Lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversiteyi Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı.Yüksek lisansını ise Başkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünde yaptı. 2003-2005 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri İllinois Üniversitesi’nde danışmanlık görevinde bulundu.

2007 yılında uzman yardımcısı olarak başladığı Halk Bankası’nda uzman, kıdemli uzman ve yönetmen ünvanlarında çalışmış olup 2016 yılından beri Şube Müdürü olarak devam etti.

Hilal ALPER aynı zamanda Öz Finans – Hak İş Sendikası Kadın Komitesi üyesidir. UKDEM (Uluslararası Kalkınma ve Demokrasi Derneği), MEKAM (Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Merkezi) ve Muhafazakar Düşünce Dergisi gibi sivil toplum kuruluşlarında projeler üretmektedir.

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